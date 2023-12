Caroline Derpienski przyzwyczaiła nas do tego, że w swoich wywiadach jest pełna energii i poczucia humoru. Rzadko kiedy modelka porusza dość trudne tematy — teraz jednak postanowiła zrobić wyjątek. 22-latka przyznała, że kompleksy spowodowały u niej niemałe problemy zdrowotne, a dążenie do idealnej figury doprowadziło ją do anoreksji.

Caroline Derpienski miała problemy zdrowotne. Chodzi o jej wagę

Caroline Derpienski już na stałe zakorzeniła się w polskim show-biznesie. Gdy ostatnio zniknęła na jakiś czas, jej fani zaczęli się niepokoić. Na szczęście ich idolka usunęła się w cień, ponieważ pracowała nad projektem, który przygotowała specjalnie dla Polaków. Na Instagramie pojawiły się zdjęcie za kulis dość odważnej sesji — modelka pozowała w wannie i zafundowała sobie niebieską perukę. W międzyczasie Caroline Derpienski ogłosiła ważną nowinę, w której wyznała, że wzięła udział w programie "Derpieński w ogniu pytań", który pojawił się na platformie internetowej Player.pl. Jak możecie się domyślić, 22-latka znów postanowiła zaskoczyć, odpowiadając na serie pytań dotyczących jej życia prywatnego. Jedno z nich dotyczyło zdrowia modelki.

Nie jest tajemnicą, że modelki muszą dbać o swoją figurę, by idealnie prezentować się na wybiegach i sesjach zdjęciowych. Caroline Derpienski nieczuła się dobrze w swojej skórze, a kompleksy spowodowały u niej problemy ze zdrowiem.

Miałam ogromny kompleks, jeżeli chodzi o wagę. Miałam anoreksje, dlatego teraz zwracam szczególną uwagę na zbyt szczupłe kobiety, uważa, że to jest niezdrowe i żyjemy w takich czasach ''body positivity'', gdzie każde ciało jest piękne, gdzie każdej kobiecie należy się szacunek, każdemu mężczyźnie, nieważne ile ma lat, nieważne jak wygląda, jakiej jest orientacji, każdy jest dolarsowy — wyznała Caroline Derpienski dla Player.pl

