Anna i Robert Lewandowscy od kilku tygodni cieszą się domem w gorącej Hiszpanii. Już od lat dzielili swoje życie pomiędzy Polskę, a kraj, w którym mieszkali ze względu na kontrakty polskiego piłkarza. Anna Lewandowska swoje interesy prowadzi przede wszystkim u nas - nic dziwnego, że regularnie bywała w Warszawie. Tak było, kiedy polska "power couple" mieszkała w Monachium; tak jest i teraz, kiedy kariera zaprowadziła piłkarza do Barcelony. Właśnie teraz trenerka Polek musiała w pilnych sprawach odwiedzić Polskę. Poinformowała o tym w nowym poście. Mówi o pracy oraz zdrowiu. Anna Lewandowska musiała przylecieć do Polski. Jest zestresowana W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Anna Lewandowska przekazała fankom, że przyleciała do Warszawy w związku ze sprawami zawodowymi, które wymagają szybkiego zakończenia. Jak przyznała trenerka, zbliżający się koniec roku i konieczność doprowadzenia licznych obowiązków do końca, wywołują u niej stres i pośpiech. Zwraca uwagę, że zdrowie to najcenniejsze, co mamy. - Nie wiem jak u Was ale u mnie trwa szaleństwo grudniowe. Przed końcem roku muszę dokończyć kilka zawodowych tematów a to zawsze powoduje pośpiech i stres. Przyleciałam właśnie do Warszawy, nagrać treningi do mojej aplikacji i styczniowego wyzwania "Healthy and Active". Pamiętajcie: zdrowie to najcenniejsza rzecz jaką mamy! Zapisujcie się a ja czekam na Was w styczniu - zachęca w swoim poście Anna Lewandowska. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z randki. Wybrała seksowną stylizację Z komentarzy internautek można wywnioskować, że wielu z nich nie są potrzebne żadne zachęty, bo one już dawno zapisały się na kolejne wyzwanie swojej ulubionej trenerki. Nie szczędzą jej pochwał i przekonują, że już nie mogą się doczekać kolejnych sportowych sprawdzianów od Lewej. -...