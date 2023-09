Spuchnięte oko u dziecka może być spowodowane zapaleniem spojówek, jęczmieniem lub ciałem obcym znajdującym się pod powieką. Przy zapaleniu spojówek może pojawić się nadwrażliwość na światło, przy jęczmieniu - zgrubienie na powiece, a przy ciele obcym - nagłe mrużenie oka. Bez względu na to jaka jest przyczyna spuchniętej powieki u dziecka, powinniśmy dopilnować, aby maluch nie dotykał chorego oka. Zapobiegnie to roznoszeniu bakterii na zdrowe oko lub na inne osoby. Zapalenie spojówek – zaczerwienione i spuchnięte oko Zapalenie spojówek wywoływane jest przez bakterie lub wirusy. Może być efektem infekcji wirusowej dróg oddechowych lub objawem alergii. Stan zapalny sprawia, że powieki są spuchnięte i zaczerwienione. Dziecko może skarżyć się na ból i pieczenie oczu. Często też pojawia się uczucie piasku pod powiekami i nadwrażliwość na światło. Przy wirusowym zapaleniu spojówek z oka wycieka przejrzysta wydzielina. Jeżeli przyczyną zapalenia są bakterie – wydzielina ma kolor żółty i przypomina ropę. Przy wirusowym zapaleniu spojówek często pojawia się wrażenie obecności pod powieką ciała obcego. Dziecko może upierać się, że coś wpadło mu do oka, zwłaszcza, że zapalenie wirusowe początkowo obejmuje tylko jedno oko. W wirusowym zapaleniu spojówek występuje też pękanie naczynek krwionośnych – na początku na samej spojówce, potem także na rogówce, na której mogą też pojawić się zmętnienia. W przypadku zapalenia spojówek konieczna jest wizyta u lekarza, który zleci maści lub krople do oczu . Poza stosowaniem farmaceutyków oczy trzeba przemywać letnią przegotowaną wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Jak przemywać oczy z wydzieliny ropnej? Do przemywania oczu używamy wacika kosmetycznego lub gazy. Wacikiem zwilżonym w soli fizjologicznej, przegotowanej letniej wodzie lub herbacie wykonujemy...