Natalia Niemen, córka jednego z ikonicznych, polskich wykonawców, jakim był Czesław Niemen, zdecydowała się pójść w ślady ojca. Choć ten chciał, by została skrzypaczką i dołączyła do wielkich orkiestr, kobieta dzisiaj jest wokalistką. Absolwentka Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie uczyła się grać na altówce. Na scenie zadebiutowała jako członkini chórków u Natalii Kukulskiej. Niemen regularnie występuje i ma swoją publiczność. W niedzielę, 27 października ujawniła, że musi zwolnić ze względu na stan zdrowia. Na zdjęciu widać, że znalazła się w szpitalu.

W niedzielę Natalia Niemen miała wystąpić w Redzikowie. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że niestety nie pojawi się na zaplanowanym koncercie. Przeprosiła swoich fanów i zdradziła, ze przeszła „kolejny akt załamania zdrowotnego”. Zapowiedziała, że postara się przełożyć recital na inny termin. Na fotografii widać, że leży w szpitalnym łóżku.

Przepraszam wszystkich, którzy czekają na mój dzisiejszy koncert w Redzikowie. Niestety, z powodu kolejnego aktu załamania zdrowotnego, nie dojadę do Was. Bardzo mi przykro. Dołożymy starań, aby recital w duecie z Adamem Herbowskim przenieść na inny termin

W dalszej części Niemen zaapelowała do internautów, by nie bagatelizowali niepokojących sygnałów i dbali o swoje dobre samopoczucie. Dodała, by jej fanki nie zapominały o odpoczynku i unikali relacji, które mogą mieć na nie negatywny wpływ.

Przy tej okazji, apeluję gorąco do wszelkich Siłaczek i Wojowniczek: Kochane, odpuszczajcie jak najwięcej spraw. Rezygnujcie z nadmiarów odpowiedzialności. Inwestujcie w relaks, odpoczynek, realizowanie pasji. Pokażcie Figę z Makiem i Takiego Wała wszystkim wampirom energetycznym, toksykom, tym, co Was wykorzystują. Zbyt wiele nosimy i wytrzymujemy. Nie wolno. Olej! ŻYJ. Po prostu ŻYJ. Lecę walczyć dalej o siebie w bezwstydne i olewcze odpoczywanie. Dziękuję Wszystkim Życzliwym. A nieżyczliwym i wilkom w owczej skórze za to, że nie jestem taka jak Wy

– zakończyła.