Przykre wieści z planu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ze względu na swój stan zdrowia z udziału w show zrezygnował Bartek Wrona, lider zespołu JUST 5. Jak donoszą media, artysta pojawi się w pierwszych pięciu odcinkach, ale od szóstego już nie. W trosce o dobro piosenkarza produkcja zdecydowała, że zobaczymy go tylko podczas finału. Na co choruje i z czym zmaga się Bartek Wrona? Poznajcie szczegóły!

Bartek Wrona ma problemy zdrowotne

W marcu 2024 roku został odwołany jeden z koncertów z udziałem Bartka Wrony, który wówczas trafił do szpitala. W maju w "Dzień Dobry TVN" poinformował o rzadkiej wadzie genetycznej, wykrytej przez lekarzy - malformacji naczyniowej dwunastnicy.

Nie wiadomo, kiedy to może się zdarzyć, ale w jakimś momencie żyła może się przedrzeć i dostanę krwawienia. Jak najszybciej muszę jechać do szpitala. Dostałem prezent od mamy i to jest taka wada genetyczna, bardzo rzadka i mogę powiedzieć, że jestem jeden na milion mówił w Dzień Dobry TVN

W rozmowie z portalem Shownews.pl dodał:

Żyłki włosowate się przecierają i dostaję krwawienia z układu pokarmowego i jak najszybciej muszę zgłosić się do szpitala. W szpitalu robią mi gastroskopię, tamują krwawienie, podają leki, podają krew i po tygodniu wypuszczają - i jestem jak nowo narodzony. W przyszłości jeżeli to się powtórzy, czeka mnie operacja na dwunastnicy, ale to ostateczność.

Bartek Wrona rezygnuje z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Shownews.pl poinformował właśnie, że ze względu na stan zdrowia Bartek Wrona w uzgodnieniu z produkcją zrezygnował z dalszego udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zostało nagranych pięć odcinków z jego udziałem, od szóstego nie zobaczymy w nim wokalisty. Produkcja programu nie chciała narażać Bartka, bowiem przygotowania do występów w show są bardzo męczące i trudne:

Dbając o jego zdrowie, produkcja zdecydowała, że wróci tylko na finał w duecie, żeby go nie przeciążać. Nikt nie chce, aby przez show coś mu się pogorszyło. Będzie więc do końca już o jednego uczestnika mniej informuje shownews.pl

Bartek Wrona był w stanie zaśpiewać w zeszłą sobotę podczas imprezy Polsatu "Roztańczony Narodowy", ale na nagrywanie kolejnych odcinków "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie znalazł siły.

Póki co Polsat nie komentuje medialnych doniesień. W najbliższy piątek zobaczymy 5. odcinek 21. serii show z udziałem m.in. Patricii Kazadi, Joanny Osydy, Damiana Kreta czy Jakuba Szyperskiego. W roli jurorów oglądać możemy Małgorzatę Walewską, Piotra Gąsowskiego oraz Stefano Terrazzino i Justynę Steczkowską, którzy dopiero teraz dołączyli do programu.

W ostatnim, czwartym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Bartek Wrona wcielił się w rapera Pitbulla. Jego występ doceniła sama Justyna Steczkowska, mówiąc:

Widzę, że nareszcie trafiłeś na swoją energię, swoją piosenkę. Jesteś facetem, takim 100%. No i cudownie, kobiety uwielbiają mężczyzn. To było energetyczne, dobrze zaśpiewane, nareszcie mogę cię pochwalić z otwartym sercem, bo za każdym razem ci cos gadam, że ty jesteś wokalistą i ja od ciebie wymagam więcej. A nareszcie mogę tego nie powiedzieć i z tego powodu jestem szczęśliwa podsumowała krótko artystka

Trzymamy kciuki za Bartka Wronę i życzymy dużo zdrowia!

