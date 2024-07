Żeby schudnąć, jedz otręby - bombę błonnikową. Włączaj je do diety stopniowo: zaczynaj od 1 łyżeczki namoczonych otrąb dziennie i pij do nich 1,5 litra niegazowanej wody.

Jeśli nie odpowiada ci smak otrąb, zrób shake'a z łyżeczki mieszanki otrąb, żurawiny i kefiru. Taki shake usunie z organizmu toksyny i zadziała ochronnie na florę bakteryjną jelit.

Otręby – jak je jeść, aby wzbogacić swoje menu i nie zaszkodzić zdrowiu

Otręby obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, są bardzo bogatym źródłem witamin z grupy B i soli mineralnych (m.in. żelaza, magnezu, potasu, cynku, selenu). Jedna płaska łyżeczka otrębów zawiera 25 kalorii. Otręby są w zasadzie bezsmakowe. Na rynku pełno jest ich zastępników w postaci otrębów granulowanych, wzbogaconych o suszone owoce. Takie produkty mają bardzo dużo cukru i syropu glukozowo-fruktozowego i lepiej ich unikać.

Otręby należy włączać do menu stopniowo, zaczynając od 1 łyżeczki dziennie. Przy problemach z jelitami lub żołądkiem, biegunkami, zaparciami, najlepiej namaczać otręby w mleku, jogurcie lub wodzie do 10 minut przed ich zjedzeniem. Gdy układ pokarmowy przyzwyczai się do otrębów, można ich zjadać maksymalnie 3 łyżki w ciągu dnia, ale nie naraz, żeby nie narażać się na ryzyko zatkania jelit. Ważne jest również picie co najmniej 1,5 litra wody dziennie.

Jak jeść otręby, żeby schudnąć - przepisy

Otręby owsiane zawierają 17,5-19% błonnika. Znacząco usprawniają perystaltykę jelit i przyspieszają wypróżnianie, szybko i na długo sycą, ułatwiają wydalanie tłuszczu z posiłków, mają działanie odchudzające. Jedzenie otrębów można zacząć od jedzenia 1 łyżeczki wcześniej namoczonych np. otrębów owsianych na czczo. Warto dodawać je stopniowo do musli, zastępując część mąki, piekąc ciastka czy bułeczki, panierować w nich kotlety warzywne, posypywać nimi sałatki. Oto 2 podstawowe przepisy na pyszne i niskokaloryczne dania z otrębami:

Fit kotleciki z kalafiora i otrąb owsianych

Wspaniałe warzywne kotlety są szybkie w przygotowaniu i idealne na letni obiad na tarasie. Polej je sosem czosnkowym i jedz z kolorową sałatką czy surówką.

Składniki:

1 średni kalafior,

200 gramów płatków owsianych,

2 jajka,

1 pęczek natki,

otręby owsiane do panierowania kotlecików,

sól, pieprz, oliwa.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Przygotowanie:

Gotuj na parze różyczki kalafiora przez 15 minut.

Po ostudzeniu rozgnieć je tłuczkiem do ziemniaków i dodaj jajka, płatki, natkę pietruszki.

Dopraw i uformuj niewielkie kotlety.

Panieruj w otrębach i smaż na oliwie do zarumienienia.

Dietetyczne ciasteczka z otrębami

Jeszcze ciepłe, zdrowe ciastka z dodatkiem otrębów to wspaniały dodatek do herbaty.

Składniki:

15 dekagramów otrąb pszennych,

35 dekagramów mąki,

3 jajka,

10 dekagramów miodu,

3 łyżki rodzynek lub posiekanych suszonych śliwek,

odrobina tłuszczu do wysmarowania blachy.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Przygotowanie:

Zagnieć otręby, mąkę, jajka, miód, owoce i rozwałkuj na grubość około 5 milimetrów.

Wykrój szklanką ciasteczka i rozłóż je na wcześniej posmarowanej tłuszczem blaszce.

Piecz około 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.