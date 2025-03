Hanna Żudziewicz, znana tancerka i gwiazda programów rozrywkowych, m.in. "Tańca z gwiazdami", podzieliła się z fanami szczerym wyznaniem dotyczącym swojego zdrowia. Odpowiadając na pytania na Instagramie, ujawniła, że od lat zmaga się z astmą oskrzelową. Jak przyznała, codziennie musi przyjmować leki, jednak choroba wciąż sprawia jej spore problemy.

Hania Żudziewicz otworzyła się na temat swojego zdrowia

Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie. Oboje szerszą rozpoznawalność zyskali za sprawą "Tańca z gwiazdami". Każde z nich skrupulatnie prowadzi swój instagramowy profil, gdzie dzielą się najciekawszymi wzmiankami z życia zawodowego oraz prywatnego. Tym razem Hania otworzyła się na temat swojego zdrowia.

Okazało się, że zmaga się z astmą oskrzelową, która wymaga od niej codzienne przyjmowanie leków. To jednak nie wszystko. Zdradziła, że największym wyzwaniem są infekcje, które jej córka Różyczka przynosi ze żłobka. Dziecko, dzięki dobrej odporności, przechodzi choroby w ciągu zaledwie 1-2 dni, jednak dla Hanny Żudziewicz każda infekcja dróg oddechowych oznacza tygodnie leczenia.

Ja choruję na astmę oskrzelową, biorę codziennie leki i też przyznam, że mam z nią problemy. A teraz jak Różka coś ''przyniesie'' ze żłobka. Szczególnie choroby układu oddechowego, to mam przerąbane. Ona ma bardzo dobrą odporność i jak zachoruje to na 1-2 dni, jak ja zarażę się od niej chorobą oddechową, kuruję się nawet kilka tygodni

Dotychczas Hania Żudziewicz niewiele mówiła o swoim zdrowiu, dlatego jej wyznanie mogło wielu zszokować.

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke bywają o siebie zazdrośni?

Podczas tego samego Q&A Hania odpowiedziała również na pytanie dotyczące zazdrości w ich związku. Jako zawodowi tancerze, spędzają wiele czasu z innymi partnerami, a w tańcu nierzadko muszą pokazać wyjątkową bliskość. Hania zdradziła jednak, że mimo to nie prowadzi to u nich do stresujących sytuacji.

Generalnie nie jesteśmy zazdrośni o siebie, bo sobie ufamy. Ludzie jak chcą, to są w stanie nawiązać romans wszędzie. Dlatego dla mnie najważniejsze, że wiem, że chcemy ze sobą spędzić każdą wolną chwilę

Historia związku Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke

Hanna i Jacek poznali się jako tancerze, rywalizując ze sobą na różnych turniejach. Początkowo nie darzyli się sympatią, a ich relacja była nacechowana konkurencją. Jednak z czasem zaczęli dostrzegać w sobie potencjał jako partnerzy taneczni. Ich pierwsza współpraca trwała 11 miesięcy, po czym ich drogi się rozeszły – Hanna wyjechała do Rumunii, a Jacek do Rosji, gdzie kontynuowali kariery z innymi partnerami.

Po pewnym czasie oboje wrócili do Polski i postanowili dać sobie drugą szansę zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Ich współpraca zaowocowała licznymi sukcesami, a wspólna pasja do tańca zbliżyła ich do siebie. W marcu 2022 roku, podczas romantycznej podróży do włoskiego Portofino, Jacek oświadczył się Hannie, na co ona z radością przystała. W październiku 2022 roku para powitała na świecie córkę, której nadali imię Róża.

W lutym 2024 roku Hanna i Jacek wzięli ślub cywilny w Warszawie, a kilka miesięcy później, w czerwcu, złożyli przysięgę małżeńską podczas ceremonii kościelnej we Włoszech. Obie uroczystości były dla nich ważnym krokiem w umacnianiu ich związku.

