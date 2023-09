Izabella Krzan długo trzymała swoją miłość w tajemnicy, ale w końcu oficjalnie pochwaliła się ukochanym w Dzień Kobiet! Na Instagramie gwiazdy TVP pojawiła się fotografia, na której widzimy szczęśliwą parę, a z opisu pod zdjęciem dowiadujemy się, że zakochani świętują swoją rocznicę związku. Oczywiście pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów. Partner prowadzącej "Pytanie na śniadanie" to prawdziwe ciacho! Zobacz także: Izabella Krzan kusi na seksownych zdjęciach w bieliźnie i topless! Oczaruje widzów "Pytania na śniadanie"? Izabella Krzan pokazała ukochanego Życie Izabelli Krzan to ostatnio nieustające pasmo sukcesów. Kariera zawodowa gwiazdy TVP nabiera zawrotnego tempa i co chwila dowiadujemy się o nowych projektach pięknej 26-latki. Ostatnio prezenterka dołączyła do ekipy "Pytania na śniadanie" i wygląda na to, że zagości w śniadaniówce na dłużej. Niezmiennie od kilku lat jest również współprowadzącą programu "Koło Fortuny". Również w życiu prywatnym Izabelli Krzan, dzieje się wiele dobrego. Chociaż prowadząca "Pytanie na śniadanie" należy do grona gwiazd, które starannie chronią swoją prywatność, to jednak tym razem prezenterka zrobiła mały wyjątek. Gwiazda jest szczęśliwie zakochana i teraz postanowiła pochwalić się z fanami swoim szczęściem. Na Instagramie modelki pojawiła się fotografia, na której widzimy szczęśliwą Izabellę Krzan wraz z jej życiowym partnerem. Para właśnie świętuje pierwszą rocznicę związku. "ROKujemy" - czytamy w opisie postu Izabelli Krzan Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. - Wszystkiego co najlepsze dla Was 👏😍 - Śliczne...