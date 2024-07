Obniża cholesterol, poprawia odporność, wspiera pracę układu pokarmowego. Swoje właściwości zdrowotne kasza orkiszowa zawdzięcza zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów.

Reklama

Wartości odżywcze i właściwości zdrowotne kaszy orkiszowej

Orkisz w ostatnich latach przeżywa renesans, a to dzięki trendowi na zdrowe jedzenie. Wartości odżywcze kaszy orkiszowej sprawiają, że oddziałuje ona na cały organizm, odtruwa go i regeneruje, wspomaga pracę wielu układów.

Ziarna orkiszu, z których robi się mąkę i kaszę orkiszową, są źródłem łatwo przyswajalnych białek i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kasza orkiszowa zawiera w 100 g około 11 g białek, które mogą być łatwo strawione przez ludzki organizm. Dzięki nim możliwa jest regeneracja tkanek i rozrost mięśni.

Zobacz także

Kasza jest zawiera tłuszcze nienasycone, których łącznie jest 2,7 g na 100 g produktu. Nienasycone kwasy tłuszczowe zmniejszają cholesterol, chroniąc tym samym układ krwionośny przed miażdżycą i jej następstwami, a także zwiększają odporność organizmu. Działają też pozytywnie na układ pokarmowy, zapobiegając chorobom dróg żółciowych oraz regulując metabolizm.

Kasza orkiszowa poprawia trawienie również dzięki zawartości błonnika pokarmowego. Kasza jest bogata w witaminy A, D, E, PP, witaminy z grupy B oraz pierwiastki takie jak żelazo, cynk, fosfor, selen, magnez, miedź i wapń. Minerały wzmacniają włosy i paznokcie, poprawiają stan skóry. Orkisz ma też działanie przeciwzapalne, dodaje energii i niweluje zmęczenie.

Podobnie jak inne kasze, kasza orkiszowa jest kaloryczna, zawiera 320 kcal w 100 g, jednak powinna znaleźć się w zbilansowanej diecie.

Szukasz przepisów na obiad z kaszą orkiszową? Kody rabatowe Livro to doskonała okazja, aby kupić książkę kucharską.

Jak gotować kaszę orkiszową? Przepisy na kaszę orkiszową

Jak gotować kaszę orkiszową, by zachowała swoje właściwości? Przede wszystkim bez mieszania jej z innymi zbożami. Przepisy na kaszę orkiszową są proste, można z niej przygotować zarówno słodkie śniadanie, jak i obiad na słono. Cena kaszy orkiszowej to od 7 do 14 zł za 500 g, jest więc nieco wyższa niż ceny kaszy gryczanej, jęczmiennej bądź ryżu.

Kasza manna orkiszowa na mleku z owocami

Składniki:

2 łyżki kaszy manny orkiszowej,

1 szklanka mleka,

2 łyżki jagód,

2 łyżki borówek amerykańskich,

1 łyżeczka płatków migdałowych,

opcjonalnie: ½ łyżeczki siemienia lnianego,

opcjonalnie: 1-2 łyżeczki cukru.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Jagody i borówki zagotuj z niewielką ilością wody, żeby się rozpadły. Opcjonalnie możesz je dosłodzić.

200 ml mleka zagotuj, a w pozostałych 50 ml mleka rozmieszaj kaszę orkiszową.

2. Gdy mleko w garnku się zagotuje, wlewaj powoli kaszkę z mlekiem, ciągle mieszając.

3. Gotuj przez około 2 minuty, aż uzyskasz zadowalającą gęstość.

4. Zestaw z ognia, przełóż do miski, dodaj jagody z borówkami i posyp płatkami migdałów, opcjonalnie też siemieniem lnianym.

Wskazówka: Płatki migdałów będą smakowały lepiej, jeśli uprażysz je na suchej patelni.

Kasza orkiszowa z pomidorami, czosnkiem i olejem lnianym

Składniki:

1 szklanka kaszy orkiszowej,

2½ szklanki wody,

2 ząbki czosnku,

2 pomidory,

4 łyżki oleju lnianego,

1 łyżka oliwy z oliwek,

pęczek natki pietruszki,

sól i sos sojowy do smaku.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Pokrój drobno lub przeciśnij przez praskę czosnek i podsmaż go w garnku na oliwie.

2. Do tego samego garnka dodaj kaszę orkiszową, wodę i posól.

3. Gotuj na małym ogniu, aż kasza wchłonie całą wodę.

4. Dodaj pokrojone w kostkę pomidory.

5. Wyłóż na talerz i polej olejem lnianym, odrobiną sosu sojowego i posyp natką pietruszki.