Szalejąca obecnie na zewnątrz aura raczej nie sprzyja częstym wyjściom. Większość wieczorów Polacy spędzają więc w domach, dlatego by uchronić ich przed uporczywą nudą, Polsat przygotował niezłą porcję rozrywki. Już dziś o 21:10 pokaże film, który na całym świecie zarobił przeszło 330 milionów!

Polsat wyemituje dziś kinowy hit, nie mogę się doczekać

Po niełatwym dniu w pracy wielu zapewne lubi zrelaksować się przed dobrym filmem, tym bardziej, jeśli następnego dnia czeka ich kolejny pracowity dzień. Polsat wychodzi im naprzeciw i dziś dokładnie o 21:10 wyemituje absolutny kinowy hit - "Free Guy". O czym opowiada?

"Free Guy" to komedia science fiction wyreżyserowana przez Shawna Levy’ego, znanego z takich produkcji jak "Stranger Things" i "Giganci ze stali". Film opowiada historię Guya (Ryan Reynolds), który pracuje jako kasjer w banku. Jego życie jest monotonne, aż do momentu, gdy odkrywa, że świat, w którym żyje, jest grą wideo, a on sam jest jedynie postacią niezależną (NPC).

kadr filmu "Free Guy"

Guy postanawia przejąć kontrolę nad swoim losem i staje się bohaterem gry. Jego celem jest uratowanie wirtualnego świata przed chciwym deweloperem, Antwanem (Taika Waititi), który planuje wyłączyć grę, niszcząc wszystko, co w niej istnieje. Film łączy humor, akcję oraz filozoficzne pytania dotyczące wolnej woli i tożsamości. Film "Free Guy" miał swoją światową premierę 13 sierpnia 2021 roku i był wyświetlany w kinach na całym świecie. Aktualnie można go obejrzeć na platformie Disney+, która oferuje streaming tej produkcji. Co ciekawe, produkcja zarobiła 121,6 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 209,9 mln dolarów na innych terytoriach, co daje łącznie 331,5 mln dolarów na całym świecie!

Obsada filmu "Free Guy"

"Free Guy" zdobył pozytywne recenzje zarówno krytyków, jak i widzów. Chwalono przede wszystkim oryginalny scenariusz, dynamiczną akcję oraz humor. Ryan Reynolds po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych aktorów komediowych. Krytycy docenili również występ Jodie Comer, która świetnie odnajduje się w dynamicznej roli Molotovgirl.

kadr filmu "Free Guy"

Obsada filmu to zbiór znakomitych aktorów:

Ryan Reynolds jako Guy – główny bohater odkrywający, że jest NPC-em.

jako Guy – główny bohater odkrywający, że jest NPC-em. Jodie Comer jako Millie/Molotovgirl – graczka, która pomaga Guyowi w jego misji.

jako Millie/Molotovgirl – graczka, która pomaga Guyowi w jego misji. Joe Keery jako Keys – programista, który sprzymierza się z Guyem.

jako Keys – programista, który sprzymierza się z Guyem. Taika Waititi jako Antwan – główny antagonista, chciwy deweloper gry.

jako Antwan – główny antagonista, chciwy deweloper gry. Utkarsh Ambudkar jako Mouser – współpracownik Antwana.

Dodatkowo, w filmie pojawiają się gościnnie znane osobistości, w tym streamerskie gwiazdy, takie jak Ninja czy Pokimane, co dodaje autentyczności gamingowej atmosferze.

"Free Guy" to film, który przyciąga uwagę swoją oryginalnością. Łączy elementy kina akcji, komedii oraz science fiction, co sprawia, że jest idealny zarówno dla fanów gier wideo, jak i miłośników dobrej rozrywki. Wciągająca fabuła i znakomite efekty specjalne zapewniają pełne emocji doświadczenie filmowe. Jeśli szukasz produkcji, która zaskoczy cię świeżym podejściem do opowiadania historii, "Free Guy" jest doskonałym wyborem.

