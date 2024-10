Tomasz Jakubiak choruje na rzadki nowotwór. Opublikował nowe nagranie ze szpitala i poinformował o stanie swojego zdrowia:

Mimo okrutnej choroby Tomasz Jakubiak wciąż dzieli się swoim pozytywnym nastawieniem do świata. Wzrusza mnie to.

Tomasz Jakubiak choruje na nowotwór "rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia". Przez chorobę mocno schudł, kiedy internauci po raz pierwszy zobaczyli jego zdjęcia, gratulowali mu metamorfozy. Nikt nie spodziewał się, jaki dramat się za nią kryje.

Leczenie Tomasza Jakubiaka kosztuje ogromne pieniądze. Uwielbiany juror "MasterChefa Juniora" wyznał, ze bez pomocy nie uda mu się go pokryć. W sieci dostępna jest zbiórka na leczenie Tomasza Jakubiaka, a niedawno swoją pomoc w zbieranie na pieniędzy zaoferowała m. in. Daria Ładocha.

Teraz Tomasz Jakubiak ponownie zabrał głos. Podziękował za ogromne wsparcie, które do niego płynie od internautów oraz zdradził, jaki jest jego aktualny stan zdrowia.

Pytacie, jak się czuję, a ja cały czas wrzucam informacje o zrzutkach. Zrzutki zrzutkami, ale energia, którą dajecie, którą mnie zasilacie, to jest coś niesłychanego. Ilość maili, ilość wiadomości, jakie dostaję — nie jestem w stanie na nie odpisywać — tego jest tysiące. Bardzo mnie to zasila i bardzo mi to pomaga

Poruszyło mnie nagranie, które zobaczyłam na jego profilu. Okazuje się, że Tomasz Jakubiak spędza czas pomiędzy szpitalami i musiał przejść na żywienie pozajelitowe, ponieważ jego żołądek odmówił współpracy.

Co do mojego stanu zdrowia — to błądzę pomiędzy jednym szpitalem a drugim. W jednym szpitalu mam chemię, a w drugim szpitalu żywienie pozajelitowe, bo wyobraźcie sobie, że mój żołądek przestał współpracować z jelitami i nie dochodzi mi do jelit żaden pokarm. Nawet wody nie mogę spożywać, póki nie będę mieć operacji

— zdradził kucharz.