TVN jest jedną z czołowych stacji telewizyjnych, która nadawana jest od 3 października 1997 roku. Podobnie jak konkurencja, wciąż stara się serwować swoim odbiorcom ciekawe propozycje serialowe czy wciągające reality show. W weekendy nie brakuje filmów, które szczególnie teraz umilają widzom chłodne, zimowe wieczory. Na dzisiejszy seans stacja wybrała nie byle jaki tytuł!

Reklama

O 22:00 TVN pokaże hit tylko dla starszej widowni

Stacja TVN wie jak zaradzić nudzie, która w ten zimowy czas wielu może dotykać. Gdy najmłodsi już pójdą spać, starci mogą liczyć na seans pełen wrażeń, bo już o 22:00 telewizja pokaże drugą część filmu "After"! Choć historia Tessy i Hardina zyskała popularność na całym świecie, wielu wciąż ma ją przed sobą. Co warto o niej wiedzieć?

"After 2", znany również pod angielskim tytułem "After We Collided", jest ekranizacją drugiej części powieści Anny Todd, która zdobyła serca milionów czytelników w wielu krajach. Historia skupia się na Tessie Young i Hardinie Scotcie, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami sekretów i błędów z przeszłości. Relacja Tessy i Hardina staje się bardziej skomplikowana, gdy dziewczyna odkrywa bolesne fakty o swojej miłości. Na ich drodze pojawiają się także nowi bohaterowie, którzy wprowadzają chaos w ich życie. Wśród nich szczególną rolę odgrywa Trevor, kolega Tessy z pracy, co prowadzi do jeszcze większego napięcia między głównymi postaciami.

Seria "After" hitem na całym świecie

Seria filmów "After" to jedna z najpopularniejszych młodzieżowych sag ostatnich lat. Druga część, podobnie jak pierwsza, została przeniesiona na ekran przez twórców, którzy starali się oddać emocjonalny charakter powieści.

Reżyser Roger Kumble oraz scenarzyści Anna Todd i Mario Celaya skoncentrowali się na intensywnych emocjach i dynamicznej akcji, co przyciąga widzów szukających pełnych pasji historii miłosnych. Jednak opinie na temat filmu są podzielone. Niektórzy widzowie chwalą wierne oddanie fabuły książki, podczas gdy inni krytykują zbytnią dramatyzację wydarzeń.

Kto zagrał w "After 2"?

W głównych rolach ponownie zobaczymy:

Josephine Langford jako Tessa Young, młoda i ambitna kobieta stojąca u progu dorosłości.

jako Tessa Young, młoda i ambitna kobieta stojąca u progu dorosłości. Hero Fiennes-Tiffin jako Hardin Scott, zbuntowany i tajemniczy chłopak o skomplikowanej przeszłości.

Do obsady dołączył także Dylan Sprouse, który wciela się w Trevora, nowego bohatera w życiu Tessy. Chemia między aktorami jest jedną z głównych sił napędowych tej produkcji. Oprócz tego przed kamerą pojawili się również:

Louise Lombard jako Trish Daniels

jako Trish Daniels Candice King jako Kimberly

jako Kimberly Charlie Weber jako Christian Vance

Film After 2 miał swoją premierę w 2020 roku i jest dostępny na różnych platformach streamingowych. Już dziś wieczorem widzowie będą mogli obejrzeć go również na antenie TVN.



Reklama

Zobacz także: Ogromne zmiany w jury "The Voice"! Dwa powroty i wielki debiut nowej trenerki