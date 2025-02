Film "Gierek" w reżyserii Michała Węgrzyna wzbudza liczne kontrowersje i krytykę za historyczne nieścisłości oraz sposób przedstawienia postaci Edwarda Gierka. W 2022 roku produkcja trafiła do kin, przepełniając sale po brzegi. Teraz wszyscy będą mogli obejrzeć go na antenie Polsatu. Zyska jeszcze więcej przeciwników czy zwolenników? Zapowiada się pełen wrażeń piątkowy wieczór.

Już o 20:10 rozpocznie się finałowy odcinek "Farmy". Nie ulega wątpliwości, że odbije się on szerokim echem w mediach, choć film, który Polsat pokaże już o 21:15, może wywołać nie mniej emocji. "Gierek" to biograficzna produkcja opowiadająca o życiu Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza KC PZPR w latach 1970–1982. Reżyserem obrazu jest Michał Węgrzyn, a w główną rolę wcielił się Michał Koterski.

Scenariusz koncentruje się na politycznej działalności Gierka, jego reformach gospodarczych oraz relacjach rodzinnych. Twórcy filmu starali się pokazać zarówno kulisy jego władzy, jak i osobiste życie, w tym wpływ decyzji politycznych na bliskich. Zdjęcia do filmu realizowano w kilku polskich miastach, w tym w Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Katowicach, Ustroniu, Warszawie i Zawierciu.

Zobacz także: Drugi koncert Pitbulla w Polsce odwołany. Jest oświadczenie organizatorów

Produkcja spotkała się z mieszanymi opiniami. Krytycy zarzucają filmowi przekłamania historyczne, wybiórcze podejście do faktów oraz zbyt łagodny i pozytywny obraz Edwarda Gierka. Podkreślają, że postać pierwszego sekretarza została przedstawiona w sposób niemal heroiczny, pomijając bardziej kontrowersyjne aspekty jego polityki.

Niektórzy zarzucali twórcom brak rzetelnego podejścia do tematu oraz przesadne koncentrowanie się na niesprawiedliwym traktowaniu Gierka po jego upadku. Również portale historyczne oraz publicyści zwracają uwagę, że obraz może wprowadzać widzów w błąd co do rzeczywistej roli Gierka w historii PRL. Odbiór filmu wśród widzów także jest podzielony. Część publiczności docenia próbę przedstawienia Gierka w innym świetle, ale wielu zarzuca produkcji brak rzetelności.

Film "Gierek" wpisuje się w szerszy trend produkcji dotyczących PRL i jego przywódców. Podobnie jak wcześniejsze obrazy o czasach komunistycznych w Polsce, wzbudza emocje i podziały. Sam Michał Koterski przyznał w wywiadzie dla Polsatu, że nie spodziewał się takiego zamieszania wokół produkcji.