Krew z nosa przy anemii może przynieść niebezpieczne skutki, dlatego trzeba szybko reagować. Aby zatamować krwawienie należy obkurczyć naczynia krwionośne, co zmniejsza napływ krwi.

Na czym polega niedokrwistość i jak przebiega leczenie anemii?

Anemia, inaczej nazywana niedokrwistością, to zespół objawów chorobowych, którego podłożem jest zbyt niska wartość erytrocytów w hemoglobinie. Prawidłowa ilość erytrocytów to 4,2-5,4 mln/mm3 w przypadku mężczyzn, a 3,5-5,2 mln/mm3 u kobiet. Poza obniżonym wskaźnikiem erytrocytów, osoby z anemią mają też zaniżoną ilość hemoglobiny (barwnika, który przenosi tlen) i hematokrytu (odsetek objętości krwi) – stopnień zmniejszenia jest zróżnicowany.

Przyczyny anemii są liczne, podobnie jak i jej rodzaje. Rodzaj anemii pociąga za sobą konkretny sposób leczenia. Można wyodrębnić trzy grupy podstawowe: anemia niedoborowa (powodowana brakiem, np. żelaza w organizmie), anemia wtórna (pojawia się przy innych schorzeniach, tj. choroby wątroby czy nerek) i anemia występująca przy zaburzeniach funkcji szpiku.

W leczeniu anemii przede wszystkim należy zadbać o właściwą dietę. Najczęstszą przyczyną powstawania anemii są niedobory żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego. Warto zadbać, aby w codziennym jadłospisie znajdowały się: mięsa, ryby, orzechy, pieczarki, warzywa strączkowe, brokuły, szpinak, sałata, słonecznik, jaja, które dostarczą potrzebnych składników odżywczych. Jeżeli niedobór jest znaczny, warto wybrać się do lekarza po suplementy w postaci tabletek. Dzienna dawka zapotrzebowania na żelazo to – 8 mg (mężczyźni), 18 mg (kobiety do 50 roku życia, powyżej górnej granicy zapotrzebowanie na żelazo się zmniejsza i wynosi około 8 mg)

Anemia może okazać się schorzeniem wrodzonym, związanym z defektem krwinek czerwonych. Przyczyną powstania anemii jest również znaczna utrata krwi, np. podczas obfitego miesiączkowania. Częstym objawem towarzyszącym anemii jest krwawienie z nosa, ponieważ ilość płytek krwi (trombocytów) jest wówczas obniżona. Norma trombocytów to co najmniej 150 000/mm³, krwawienie może pojawić się, gdy ta wartość spadnie poniżej 50 000.

Krew z nosa – pierwsza pomoc przy krwotoku

Krwawienie z nosa pojawia się nagle. Należy wówczas usiąść w fotelu lub na krześle i pochylić głowę do przodu, jednocześnie uciskając nos przez kilka minut (około 5-10 minut). Oddech przez usta powinien być wtedy spokojny i równomierny. Ta pozycja uniemożliwia dotarcie krwi do gardła.

Inny sposób polega na położeniu zimnego okładu na czoło, nos i kark. W tym przypadku naczynia krwionośne obkurczają się i zmniejszają napływ krwi do nosa.

Opisane sposoby powinny pomóc w zatamowaniu krwotoku. Warto pamiętać, aby przez najbliższy czas nie oczyszczać nosa, najlepiej wstrzymać się z tym aż skrzep zaschnie i zablokuje miejsce krwawienia, dopiero wtedy można zająć się usuwaniem pozostałych śladów krwi.

Po zatamowaniu krwawienia, trzeba położyć się w łóżku z głową ułożoną pod kątem 45-90º. Przeciwwskazane są gorące potrawy, napoje i kąpiele oraz alkohol, ponieważ powodują one rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może doprowadzić do nawrotu krwawienia.

Przy częstych krwotokach warto udać się na konsultację do lekarza i mieć pewność, że nie grozi nam nic poważnego.