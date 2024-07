3 z 12

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański

To oni uchodzą za faworytów tej edycji! Ewelina Lisowska jest ulubienicą nastolatek, dlatego wielu tancerzy marzyło o tym, żeby z nią zatańczyć. Jednym z nich był ponoć Stefano Terrazzino, ale ostatecznie producenci zdecydowali, że to Tomek Barański zatańczy z wokalistką. Lisowska popularność zdobyła w programie "X-Factor", później nagrała płytę, na której znalazł się m.in. przebój "W stronę słońca". Tomek Barański jest podopiecznym Roberta Kupisza, byłym partnerem Edyty Herbuś i mistrzem tańca. Posiada klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich, specjalizuje się w tańcu jazzowym, gra w wielu spektaklach. W poprzedniej edycji tańczył z Tatianą Okupnik. Para doszła do finału.