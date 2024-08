Już za niecały miesiąc rozpocznie się długo wyczekiwana edycja "Tańca z Gwiazdami". Znani są już wszyscy uczestnicy show, jednak dopiero teraz powoli produkcja odsłania karty i informuje fanów, w jakich zestawieniach zobaczymy ich na parkiecie. Teraz dowiedzieliśmy się, z kim zatańczy wokalista Filip Lato, a w komentarzach aż roi się od słów zachwytu! Zobaczcie sami.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" postawiła w tym sezonie na topowe nazwiska polskiego show-biznesu. Na parkiecie zobaczymy znanych aktorów, wokalistów czy sportowców. Intensywne treningi właśnie się rozpoczęły, a pary szykują się do pierwszego odcinka show. Wczoraj na jaw wyszło, że Hania Żudziewicz zatańczy z Filipem Bobkiem, jednak pozostałe zestawienia były póki co nieznane. Produkcja powoli odsłania karty i na jaw właśnie wyszły nazwiska drugiej pary! Okazuje się, że Filip Lato zatańczy z Julią Suryś- tancerką i modelką, która w 13. sezonie "Tańca z Gwiazdami" prowadziła aktora Michała Mikołajczaka. Fani programu już nie mogą się doczekać ich tańca.

W komentarzach fani nie kryją szczęścia:

Filip Lato i Julia Suryś od razu odezwali się do fanów za pomocą Instagrama:

W końcu możemy Wam to powiedzieć oficjalnie, że tańczymy razem! To jest Julia Suryś, ona jest odpowiedzialna za to, żeby ze mnie- tanecznego zera zrobić cokolwiek. I Filip Lato odpowiedzialny za przychodzenie tutaj i wkładanie całego serducha, 100%. Trzymajcie za nas bardzo mocno kciuki, do zobaczenia!

- mówili Julia i Filip.