Ubiegła edycja "Tańca z Gwiazdami" pokazała, że polscy aktorzy i aktorki są niemalże bezkonkurencyjni w walce o Kryształową Kulę. 14. edycję tanecznego show wygrała Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke. Nic więc dziwnego, że produkcja postanowiła zaprosić kolejnych aktorów do udziału w tanecznej walce. Tych nazwisk się na pewno nie spodziewacie!

Już 8. września na ekrany telewizorów powróci uwielbiany program "Taniec z Gwiazdami". Produkcja do tej edycji zaprosiła 12 gwiazd, które stoczą walkę o Kryształową Kulę. Wiemy już, że na tanecznym parkiecie zabłyśnie Natalia Nykiel oraz Olga Bończyk. Produkcja wyraźnie stawia na aktorów, ponieważ Maciej Zakościelny i Filip Bobek również pokażą swoje umiejętności na tanecznym parkiecie.

Teraz nasz informator zdradził nam, że w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy Michał Meyer- aktor z serialu "Zakochani po uszy". Michał brał udział również w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajmują trzecie miejsce! Drugą gwiazdą zostanie Vanessa Alexander- aktorka młodego pokolenia. Vanessa zagrała główną rolę w serialu "Wojenne dziewczyny".

Vanessa i Michał również zasilą skład nadchodzącej edycji TzG. Michał świetnie sprawdził się w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Vanessa to osobowość, którą polubią wszyscy widzowie

Znamy więc wszystkie gwiazdy płci żeńskiej! W 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią: Natalia Nykiel, Olga Bończyk, Majka Jeżowska, Vanessa Alexander, Anna Maria Sieklucka oraz Julia Żugaj!

Wiadomo również, że Michał Danilczuk zatańczy z Majką Jeżowską:

Produkcja stara się połączyć tancerzy i gwiazdy najlepiej, jak to możliwe. Michał Danilczuk w nadchodzącej edycji zatańczy z Majką Jeżowską. Będzie to wyzwanie i zupełnie inna energia niż dotychczasowe gwiazdy Michała. Produkcja wierzy, że to zestawienie zachwyci widzów

- mówił nasz informator.