Mimo że oficjalnie "Taniec z Gwiazdami" nie ogłosił jeszcze żadnej gwiazdy nadchodzącej edycji tanecznego show to w kuluarach mówi się o kilku wielce prawdopodobnych nazwiskach. Teraz udało nam się dowiedzieć, z kim zatańczy Michał Danilczuk, który w poprzedniej edycji trenował z Maffashion. To będzie dla niego nie lada wyzwanie!

To z nią zatańczy Michał Danilczuk w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Fani programu "Taniec z Gwiazdami" tylko czekają na 8. września, kiedy to na antenę powróci uwielbiane, taneczne show. Nieoficjalnie wiadomo, że w "Tańcu z Gwiazdami" pojawi się Natalia Nykiel. Dowiedzieliśmy się również, że na tanecznym parkiecie zabłyśnie Olga Bończyk!

Co ciekawe, jakiś czas temu odbył się casting dla tancerzy do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" i jak udało nam się ustalić w gronie tancerzy zabraknie między innymi Marcina Hakiela:

Marcin i dwóch innych tancerzy z poprzedniego sezonu nie wystąpią tym razem w TzG. Na ich miejsce wejdą nowi tancerze ze świeżym spojrzeniem i nową energią. Będą również dwie nowe tancerki - zdradził nasz informator.

Jedno jest pewne! Michał Danilczuk pojawi się ponownie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" i wiemy, komu będzie towarzyszyć w nadchodzącej edycji. Mimo że wcześniej łączono go z Magdą Mołek to jednak będzie to ktoś zupełnie inny! To wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej!

Produkcja stara się połączyć tancerzy i gwiazdy najlepiej, jak to możliwe. Michał Danilczuk w nadchodzącej edycji zatańczy z Majką Jeżowską. Będzie to wyzwanie i zupełnie inna energia niż dotychczasowe gwiazdy Michała. Produkcja wierzy, że to zestawienie zachwyci widzów - mówi informator.

Majka Jeżowska już jakiś czas temu zdradziła, że planuje wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami".

Powinnam się teraz troszeczkę skupić na treningach bo zamierzam wystartować w 'Tańcu z Gwiazdami. Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza tym myślę, że kiedyś trzeba to zrobić - mówiła piosenkarka w wywiadzie ze Światem Gwiazd.

W kuluarach mówi się również, że mimo wcześniejszych doniesień widzowie nie zobaczą Karoliny Gilon na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Jak oceniacie zestawienie Michała Danilczuka i Majki Jeżowskiej? My nie możemy się doczekać ich pierwszego tańca!

