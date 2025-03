W nadchodzącym odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy pojawią się na parkiecie w towarzystwie swoich bliskich. To wyjątkowe wydarzenie zaplanowane na 23 marca 2025 roku z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Sprawdźcie szczegóły w naszej relacji na żywo.

Emocje sięgną zenitu: gwiazdy „Tańca z Gwiazdami” wystąpią z najbliższymi

Odcinki specjalne w „Tańcu z Gwiazdami” zawsze dostarczają widzom mnóstwa wzruszeń, a tym razem nie będzie inaczej. W ostatnim odcinku stało się jasne, że z "TzG" muszą pożegnać się Grażyna Szapołowska i Jan Kliment, ale pozostałe pary wcale nie zwalniają tempa. Występy z bliskimi to nie tylko wyzwanie choreograficzne, ale też wyjątkowa okazja do pokazania rodzinnych więzi na scenie.

Wśród zapowiedzianych duetów i układów tanecznych:

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski zatańczą walca wiedeńskiego z 14-letnią kuzynką Blanki .

zatańczą z . Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke , którzy początkowo mieli wystąpić z partnerem Marii – Kubą, zaprezentują salsę w towarzystwie mamy Marii .

, którzy początkowo mieli wystąpić z partnerem Marii – Kubą, zaprezentują w towarzystwie . Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczą tango argentyńskie z Agatą Wolną, żoną Tomasza .

zatańczą z . Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska wykonają foxtrota , a towarzyszyć im będzie tata aktora .

wykonają , a towarzyszyć im będzie . Magda Narożna i Piotr Musiałkowski wystąpią w cha-chy z córką wokalistki .

wystąpią w z . Michał Barczak i Magda Tarnowska zaprezentują walca angielskiego , dołączając do nich siostrę Michała .

zaprezentują , dołączając do nich . Ola Filipek i Wojtek Kucina zatańczą salsę , ale dziennikarka wciąż nie podjęła decyzji, czy dołączy do nich siostra, czy przyjaciółka .

zatańczą , ale dziennikarka wciąż nie podjęła decyzji, czy dołączy do nich . Ada Borek i Albert Kosiński zaprosili na parkiet 73-letniego tatę Ady , z którym zatańczą walca angielskiego .

zaprosili na parkiet , z którym zatańczą . Magda Mołek i Michał Bartkiewicz przygotowali quickstepa, do którego dołączy Ula Chincz – przyjaciółka Magdy i znana dziennikarka.

Uczestnicy i ich bliscy intensywnie przygotowują się do swoich występów. Zatańczenie układu z osobą, która na co dzień nie zajmuje się tańcem, to ogromne wyzwanie – zarówno dla gwiazd, jak i ich rodzin. Czekacie?

