Fanki Patryka Pniewskiego już nie mogą doczekać się kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tej jesieni młody aktor pojawi się na parkiecie tanecznego show, a jego wielbicielki nie mają wątpliwości, że poradzi sobie świetnie.

Do tej pory jedyną niewiadomą było to, z kim przystojny gwiazdor będzie występował. Dzisiaj już wszystkie tajemnice zostały rozwiane, ponieważ okazało się, że Pniewski będzie partnerował pięknej i bardzo kobiecej Waleryji Żurawlewowej, która w poprzedniej edycji walczyła o Kryształową Kulę z Grzegorzem Łapanowskim. My jesteśmy pewni, że stworzą naprawdę zgrany duet, a podczas występów dadzą z siebie wszystko!

Dzisiaj Walerija i Patryk mieli pierwszy trening. Będziecie im kibicować?

