Już niebawem kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", a już teraz produkcja zaczęła ujawniać nazwiska uczestników nadchodzącej edycji. W kuluarach mówi się już o tym, jakie zestawienia widzowie będą mogli podziwiać na parkiecie w 15. sezonie tanecznego show. Tym razem na światło dzienne wyszło, z kim zatańczy topowy tancerz Jacek Jeschke. Jeśli spekulacje okażą się prawdziwe to będzie istna petarda!

Reklama

To z nią Jacek Jeschke zatańczy z "Tańcu z Gwiazdami"

Już za półtora miesiąca na ekrany powróci "Taniec z Gwiazdami". Wiemy, że we wrześniu na parkiecie zaprezentuje swoje umiejętności Rafał Zawierucha i to on jest pierwszym oficjalnym uczestnikiem 15. edycji show. Nasza redakcja dowiedziała się również, że w programie wystąpią: Natalia Nykiel, Olga Bończyk czy Michał Meyer. Wielkim zaskoczeniem ma być Majka Jeżowska, która ma zatańczyć u boku Michała Danilczuka. Wiadomo również, że nie zobaczymy Marcina Hakiela:

Marcin i dwóch innych tancerzy z poprzedniego sezonu nie wystąpią tym razem w TzG. Na ich miejsce wejdą nowi tancerze ze świeżym spojrzeniem i nową energią. Będą również dwie nowe tancerki - zdradzał niegdyś nasz informator.

"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym widzowie mogą lepiej poznać gwiazdy, ale również tancerzy. Najlepszym przykładem jest Jacek Jeschke, który dzięki tanecznemu show zdobył ogromne grono fanów. Teraz niektórzy z utęsknieniem czekają na informację, z kim zatańczy w nadchodzącej edycji mąż Hani Żudziewicz. Według informatora Plejady ma to być... Natalia Nykiel!

Natalia jest uzdolnioną piosenkarką, która poczucie rytmy ma na najwyższym poziomie. Serwis dowiedział się, że dobór odpowiedniego tancerza to jeden z warunków Nykiel, bez tego artystka nie zgodziłaby się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jacek Jeschke wydaje się być wspaniałym wyborem, ponieważ to właśnie on zdobył Kryształową Kulę aż dwa razy. 14. edycja show pokazała, że tancerz jest w stanie poprowadzić gwiazdę do samego końca trwania programu.

Adam Jankowski/REPORTER

Czy z Natalią Nykiel ma szansę powtórzyć sukces z poprzedniej edycji? Tego dowiemy się już za kilka miesięcy!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Niewiarygodne, że to on wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! Znany piłkarz podbije parkiet