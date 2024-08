Polsat powoli dawkuje informacje na temat najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" i codziennie w mediach społecznościowych ogłasza jedną nową parę. Tym razem przyszła pora na ujawnienie partnerki tanecznej Michała Danilczuka.

Już niedługo wystartuje długo wyczekiwana przez wszystkich nowa edycja kultowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", a wezmą w niej udział następujące gwiazdy: Rafał Zawierucha, Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska i Maciej Zakościelny. Polsat powoli dawkuje widzom informacje na temat tego, kto z kim zatańczy.

Dotychczas ujawniono jedynie trzy pary, a będą one wyglądać następująco: Hania Żudziewicz zatańczy z Filipem Bobkiem, Filip Lato znalazł się w parze z Julią Suryś, a Maciej Zakościelny został dobrany w parę z Sarą Janicką. Teraz przyszła pora, aby wyjawić, z kim zatańczy Michał Danilczuk. W 14. edycji show tancerz był dobrany w parę z Julią Kuczyńską "Maffashion" i razem z nią dotarł aż do finału, gdzie zajęli trzecie miejsce. Tancerz zapewne będzie mógł liczyć na jej wsparcie w nadchodzącej edycji.

Jak się okazuje, w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" o kryształową kulę Michał Danilczuk powalczy w duecie z Majką Jeżowską!

Maja Jeżowska i Michał Danilczuk szykują się do podboju parkietu!Michał zdobył międzynarodową popularność, wygrywając drugi sezon BBC One The Greatest Dancer, a jako profesjonalny tancerz błyszczał zarówno w polskiej, jak i irlandzkiej wersji Tańca z Gwiazdami, gdzie dwukrotnie dotarł do finału.Czy Maja i Michał mają szansę na Kryształową Kulę? Czas pokaże!

- poinformowano na oficjalnym profilu Tańca z gwiazdami.