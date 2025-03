Czwarty odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" przyniesie widzom mnóstwo emocji! Tym razem uczestnicy nie zatańczą jedynie ze swoimi profesjonalnymi partnerami, ale w trio – z bliską im osobą! To oznacza, że na parkiecie pojawią się duety gwiazd i tancerzy, do których dołączą członkowie ich rodzin lub przyjaciele.

Wiadomo, z kim Magda Mołek zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"

To już pewne, w zbliżającym się odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zaprezentują się w wyjątkowych formacjach tanecznych ze swoimi bliskimi. Jakie style tańca przygotowały gwiazdy? Który występ najbardziej wzruszy i zachwyci widzów? Co ciekawe, wszystkie gwiazdy 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprosiły do tańca członków rodziny, jedynie Magda Mołek pokusiła się o zatańczenie z przyjaciółką. Jak donosi Fakt, Magda Mołek zatańczy z Urszulą Chincz, dziennikarką i prezenterką telewizyjną.

Magda i Ula od lat się przyjaźnią i wspierają zarówno zawodowo, jak i prywatnie. To dlatego, Magda Mołek zaprosiła ją do wspólnego tańca.

Z kim zatańczy Maria Jeleniewska, Blanka czy Filip Gurłacz?

Blanka Stajkow, piosenkarka znana m.in. z Eurowizji, zatańczy w trio ze swoim zawodowym partnerem oraz 14-letnią kuzynką. Ich układ będzie oparty na klasycznym walcu wiedeńskim, pełnym elegancji i płynnych ruchów. Czy Blanka i jej kuzynka odnajdą wspólny rytm na parkiecie? Tego dowiemy się już za kilka dni w odcinki na żywo.

Dziennikarz Tomasz Wolny zaprosił do tańca swoją żonę Agatę. Wspólnie z Darią Sytą wykonają tango argentyńskie – taniec pełen pasji i dramatyzmu. Jak małżeństwo poradzi sobie w tej wymagającej formacji?

Popularna influencerka Maria Jeleniewska wystąpi na parkiecie z mamą oraz swoim zawodowym partnerem. Ich układ w stylu latynoskiej salsy zapowiada się ognisto i rytmicznie. Z kolei aktor Filip Gurłacz zaprosił do tańca swojego ojca, by wspólnie z Agnieszką Kaczorowską zatańczyć eleganckiego foxtrota. Jak tata Filipa odnajdzie się w tej roli? Czy trio stworzy harmonijny i lekki taniec?

Magda Narożna przyznała, że nie wyobraża sobie zatańczyć z kimś innym niż jej córeczka Gabrysia. 14-latka specjalnie przyjedzie do Warszawy, aby zatańczyć z mamą cha chę, a Michał Barczak pokaże się w walcu angielskim ze swoją siostrą.

Ada Borek wraz z Albertem Kosińskim zatańczą z 73-letnim ojcem artystki kabaretowej.

Będziecie oglądać nadchodzący odcinek show?

