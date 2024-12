Robert Rowiński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich tancerzy, który od lat zdobywa uznanie zarówno na rodzimej scenie, jak i za granicą. Uczestnictwo w "Tańcu z Gwiazdami" w różnych krajach przyniosło mu ogromną popularność, ale to w Irlandii zdobył wyjątkowe uznanie. W tej edycji ponownie pojawi się na parkiecie jako jeden z profesjonalnych tancerzy.

Robert Rowiński to aktualnie tancerz w irlandzkim "Tańcu z Gwiazdami". Jednak przed laty miał okazję również wystąpić w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". W 2010 r. Rowiński pojawił się na parkiecie w parze z lekkoatletką Moniką Pyrek, a następnie z modelką Iloną Krawczyńską w 2022 r. zdobył Kryształową Kulę.

Irlandzka publiczność już wcześniej mogła podziwiać talent Roberta Rowińskiego. Tancerz był związany z tamtejszym "Tańcem z Gwiazdami" od kilku lat, występując jako partner gwiazd w poprzednich edycjach. Sukcesy te uczyniły go jednym z ulubieńców widzów. Partnerką Roberta Rowińskiego w nadchodzącej edycji show będzie Aishah Akorede, Miss Universe Ireland. Akorede jest młodą, utalentowaną modelką, która reprezentowała Irlandię w międzynarodowym konkursie piękności. Jej naturalny urok, elegancja i zaangażowanie w działania społeczne przyniosły jej dużą popularność wśród Irlandczyków.

Aishah, choć nie ma doświadczenia tanecznego, jest znana ze swojego zapału do nauki i otwartości na nowe wyzwania. Jej współpraca z doświadczonym tancerzem, jakim jest Rowiński, może przynieść niezwykle interesujące rezultaty na parkiecie. Ósma edycja irlandzkiego "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Program, którego premiera odbędzie się 5 stycznia 2025 roku, przyciągnie zarówno uznanych tancerzy, jak i znane osobistości z różnych dziedzin życia publicznego. Widzowie mogą spodziewać się spektakularnych występów, które będą łączyć różnorodne style taneczne – od klasycznych walców po dynamiczne tańce latynoamerykańskie. Produkcja zapowiada także liczne niespodzianki, które mają urozmaicić przebieg show.

Duet Rowińskiego i Akorede już teraz wzbudza duże zainteresowanie. Z jednej strony doświadczony tancerz, z drugiej – charyzmatyczna gwiazda modelingu. Ich współpraca może przynieść wiele niezapomnianych chwil na parkiecie.

Poznajcie Roberta Rowińskiego, mojego partnera do tańca, a wkrótce najlepszego przyjaciela (nawet jeśli jeszcze o tym nie wie). To Robert dba o to, żebym wniosła wszystkie ruchy na parkiet

- wyjawiła modelka na swoich social mediach.