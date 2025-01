Znamy już cały skład 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Produkcja ujawniła nie tylko uczestników ale także wszystkich tancerzy. W jakich duetach wystąpią? Ogłoszono właśnie wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Już nie muszą ukrywać się ze swoimi treningami. Za kogo trzymacie kciuki najmocniej?

Reklama

Jakie gwiazdy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Produkcja ujawniła już wszystkich 12 uczestników "Tańca z Gwiazdami", którzy zmierzą się w tanecznej walce o "kryształową kulę". W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy: Blankę Stajkow, Macieja Kurzajewskiego, Adę Borek, Marię Jeleniewską, Magdalenę Narożną, Filipa Gurłacza, Magdę Mołek, Olę Filipek, Cezarego Trybańskiego, Michała Barczaka, Tomasza Wolnego oraz Grażynę Szapołowską.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" to również czas pożegnań. W gronie tancerzy nie zobaczymy Hanny Żudziewicz, Michała Kassina czy Michała Danilczuka, który rozpoczął współpracę z konkurencyjną stacją. Ale nie brakuje także niespodzianek. Nie jest tajemnicą, że na parkiet "Tańca z Gwiazdami" wraca trzech tancerzy znanych z poprzednich edycji. Będą to Agnieszka Kaczorowska, Lenka Kliment i Jan Kliment. Czas poznać jednak pozostałych tancerzy i co najważniejsze - wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu zdradzono, w jakich duetach zatańczą uczestnicy. Oto wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami":

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa

Ada Borek i Albert Kosiński

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Tomasz Wolny i Daria Syta

Co sądzicie o parach nowego "Tańca z Gwiazdami"? Kto ma największą szansę na zdobycie "Kryształowej Kuli"?

Kiedy oglądać 16. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza już 2 marca 2025 roku i będzie można oglądać ją w każdą niedzielę o 20:00 na antenie Polsatu. Istnieje możliwość zobaczenia zmagań uczestników również na żywo, w studiu "Tańca z Gwiazdami". Bilety na widownie dostępne były w sprzedaży.

Zobacz także:

Reklama

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News