Agnieszka Kaczorowska już rozpoczęła intensywne przygotowania do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na swoich social mediach zapowiedziała, że jest już po pierwszym próbach ze swoją gwiazdą, a już teraz na jaw wyszło, kim jest partner Agnieszki. Te kadry obiegły sieć! Spodziewaliście się takiego zestawienia?

To z nim zatańczy Agnieszka Kaczorowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Już 2. marca na antenie Polsatu rozpocznie się kolejna już edycja "Tańca z Gwiazdami", w której zobaczymy topowe nazwiska polskiego show-biznesu. Produkcja nie odkryła jeszcze wszystkich kart i póki co wiadomym jest, że na parkiecie zatańczą: Blanka, Magda Mołek, Magda Narożna, Adrianna Borek, Ola Filipek, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski, Filip Gurłacz i Cezary Trybański. Nieoficjalnie mówi się jeszcze o Tomaszu Wolnym oraz Grażynie Szapołowskiej!

Dodatkowym urozmaiceniem tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest fakt, że zarówno Lenka Kliment, jak i Agnieszka Kaczorowska powracają na parkiet w roli trenerów! Aktorka już zapowiedziała, że treningi z jej gwiazdą rozpoczną się wcześniej, ponieważ ma już zaplanowany wyjazd z córkami na ferie i wówczas nie będzie mogła trenować. Teraz na jaw wyszło, komu będzie partnerować Agnieszka Kaczorowska!

Fotoreporterzy zjawili się pod studiem tańca chwilę po zakończonym treningu Agnieszki Kaczorowskiej i... Filipa Gurłacza. To właśnie z nim Agnieszka stworzy taneczny duet podczas 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Mina Agnieszki Kaczorowskiej mówi wszystko!

Wobec tego, widzowie znają już dwie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Pierwszą z nich jest Agnieszka i Filip, a drugą Lenka Kliment oraz Maciej Kurzajewski. Co ciekawe, niedawno udało nam się dowiedzieć, że w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" to gwiazdy często decydowały o tym, z kim chcą trenować i tym samym produkcja musiała brać ich prośby pod uwagę i właśnie tych tancerzy zaangażować do wiosennej edycji.

"Taniec z Gwiazdami". Gdzie trenują uczestnicy?

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła też wiele zmian. Poza topowymi tancerzami z programem pożegnał się główny choreograf- Tomasz Barański, a na jego miejsce wszedł Maciej Zakliczyński. To z kolei spowodowało, że pary "Tańca z Gwiazdami" nie będą trenować w szkole tańca Tomasza tylko w "Akademii Tańca. Sulewscy", która ma dwa oddziały- w Centrum oraz na Pradze. Dzięki dwóm lokalizacjom pary mają dostęp do większej ilości sal i mogą większą swobodę. Treningi wszystkich uczestników ruszają już za kilka dni- na początku lutego, jednak z uwagi na wyjazd Agnieszki Kaczorowskiej jej gwiazda musiała zacząć treningi o tydzień wcześniej.

Co ciekawe, swój udział w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła również Daria Syta, która wcześniej tańczyła z Maćkiem Musiałem oraz Rafałem Zawieruchą. Niewykluczone, ze tancerka będzie tym razem partnerować Cezaremu Trybańskiemu.

Czekacie na oficjalne potwierdzenie wszystkich zestawień?

