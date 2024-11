To właśnie dziś zobaczymy na parkiecie 15. edycji "Tańca z gwiazdami" trzy utalentowane pary, które będą walczyć o "Kryształową kulę" i nagrodę pieniężną - 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Jurorzy będą mogli ocenić ich umiejętności profesjonalnym okiem, ale ich losy są w rękach widzów. Jak myślicie, która para wróci do domu z nagrodą? My trzymamy kciuki za wszystkie pary!

Wielki finał "Tańca z gwiazdami". Relacja na żywo

Przed nami wielki finał "Tańca z gwiazdami" na który wszyscy czekali z niecierpliwością. O "Kryształową Kulę" powalczą trzy pary: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojtek Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. To będzie wyjątkowe widowisko, ale tylko jedna para wróci do domu jako wygrani. W ubiegłym tygodniu Majka Jeżowska pożegnała się z TzG", a widzowie długo nad tym ubolewali. Na szczęście będę mogli zobaczyć, wokalistkę po raz ostatni na parkiecie, ponieważ tego wieczoru zatańczą wszystkie pary. Jednak nie da się ukryć, że wszyscy i tak najbardziej czekają na finałowe tańce finalistów. Kto z nich zwycięży "Kryształową Kulę"? Sprawdźmy!

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maciej Zakościelny i Sara Janicka, którzy zatańczyli tango. Jak Wam się podobało?

Jeżeli my zaczynamy finał marzeń z tak wielkiego szczytu, to ja nie wiem, co będzie dalej. (...) Jesteś w finale Maciej nie przypadkowo naprawdę — powiedziała Iwona Pavlović.

To, co pokazaliście na parkiecie, to był fenomenalne. (...) Mogę powiedzieć, że jesteś tancerzem z krwi i kości — dodał Rafał Maserak.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

