Edyta Górniak nie pojedzie na Eurowizję. Artystka zajęła trzecie miejsce we wczorajszym koncercie eliminacyjnym. Pierwsze miejsce zajął Michał Szpak i to właśnie on będzie reprezentował Polskę w Sztokholmie. Edycie Górniak nie udało się podbić serc widowni, lecz z pewnością podbiła serca miłośników mody i dobrego stylu.

Kreacje Edyty Górniak z preselekcji do Eurowizji

W czasie prezentacji utworu "Grateful" gwiazda miała na sobie długą, romantyczną suknię w kolorze białym. Diwa wyglądała w niej zjawiskowo. Jednak to nie tej sukni miała wystąpić tego wieczoru! Zaledwie na trzy godziny przed występem gwiazdy, doszło do przykrego incydentu. Specjalnie szykowana na ten występ kreacja została przypadkowo zalana sokiem! Ekipa artystki miała bardzo niewiele czasu, by znaleźć zastępczą sukienkę na koncert eliminacyjny do Eurowizji. Na szczęście udało się! Zalana sukienka w kolorze pomarańczowym pochodziła z kolekcji Alberta Ferrerti i była specjalnie sprowadzana z Włoch. Biała suknia godnie ją zastąpiła. Już po koncercie, Edyta Górniak pokazała na ściance w jeszcze innym stroju. Gwiazda przyciągała uwagę pasiastą suknią oraz dobranymi do niej szpilkami, również w paski! Która kreacja artystki najbardziej przypadła wam do gustu? Głosujcie w sondzie!

Edyta Górniak wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji w białej kreacji.

Specjalnie szykowana na ten wieczór sukienka została zalana sokiem tuż przed występem.

Po koncercie Edyta Górniak zaprezentowała się w sukience w paski.

