Związek Nicol Pniewskiej i Allana Krupy wzbudzał spore zainteresowanie, głównie ze względu na fakt, że Allan jest synem znanej piosenkarki, Edyty Górniak. Para spotykała się przez pewien czas, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozstaniem.

W obliczu narastającego konfliktu Nicol Pniewska postanowiła publicznie stanąć w obronie swojego ojca. W najnowszych wypowiedziach podkreśliła, że czuje się zasmucona całą sytuacją i odbiorem troski Bartosza Pniewskiego.

Nicol dodała, że jej ojciec nigdy nie miał złych intencji i jedynie chciał pomóc zarówno jej, jak i Allanowi. Zaznaczyła również, że medialny szum wokół sprawy nie jest dla niej łatwy i liczy na zakończenie niepotrzebnych napięć.

Przykro mi, że taty troska została odebrana negatywnie przez mamę Allana, co doprowadziło do niepotrzebnej kłótni. Myślę, że po dwóch latach, które Allan spędził przy moim tacie, nikt nie powinien wątpić w jego dobre intencje

Związek Nicol Pniewskiej i Allana Krupy zakończył się. Jednak słuch po nim nie zaginął. Po rozstaniu do głosu zaczęli, dochodzić nie tylko byli partnerzy, ale także ich bliscy. Ojciec Nicol, Bartosz Pniewski, były menedżer Allana Krupy, postanowił wypowiedzieć się publicznie na temat relacji młodych oraz kulis ich rozstania.

Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicole rozstali się jakiś czas temu

- powiedział Pudelkowi Bartosz Pniewski.