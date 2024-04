68. Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizuje Szwecja. Półfinały obejrzeć będzie można już w przyszłym miesiącu: 7 i 9 maja. Wielki finał odbędzie się natomiast 11 maja 2024 roku. W konkursie weźmie udział 37 państw, w tym Polska.

Edyta Górniak wystąpi na Eurowizji 2024?

Tegoroczne wyniki preselekcji odbyły się jak za dawnych lat metodą wewnętrzną. Wyniki ogłoszone zostały w "Pytaniu na śniadanie" i wywołały spore zamieszanie, które przełożyło się na publikację, kto jak głosował podczas wyboru kandydata Polski na reprezentanta Eurowizji 2024. Polskę reprezentować chciała również sama Edyta Górniak, która 30 lat temu zajęła jak dotąd najlepsze (2) miejsce dla naszego kraju w konkursie Eurowizji. Jury wybrało jednak Lunę i to ona zaśpiewa na Eurowizji 2024.

Kiedy wszyscy już myśleli, że nie ma szans, aby zobaczyć Edytę Górniak bardzo możliwe, że się mylili. W tym roku mija 30. lat od występu Górniak z piosenką To nie ja" na Eurowizji. Niestety piosenka, która zgłosiła, w tym roku zajęła zaledwie 18. miejsce. Jednak bardzo możliwe, że pomimo to zobaczymy Górniak na tegorocznym widowisku muzycznym. Jak to możliwe?

Telewizja Polska zapowiedziała, że w Eurowizję zaangażowana zostanie osoba, która jest związana z ważnym dla Polski jubileuszem. Wydawać by się mogło, że nie ma nikogo innego, kto tak jak Górniak z okazji 30. lecia występu w konkursie, mógłby być tą osobą.

TVP podczas konferencji wyjawiło, że polskie punkty przekaże osoba z ważną dla naszego kraju rocznicą. Czy będzie to Edyta Górniak? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać, gdyż informacja ta ma zostać ogłoszona już wkrótce.

Edyta Górniak Artur Barbarowski/East News