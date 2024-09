Edyta Górniak urodziła się 14 listopada 1972 roku w Ziębicach. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już jako dziecko. W wieku 14 lat trafiła pod skrzydła Elżbiety Zapendowskiej, szefowej sekcji piosenki opolskiego domu kultury. Młoda Górniak przez kilka lat współpracowała ze Studiem Buffo. Nadal nagrywa i zachwyca swoich fanów nie tylko głosem, ale także swoimi metamorfozami, a przez ostatnie lata było ich sporo.

Tak zmieniało się życie Edyty Górniak na przestrzeni lat

Edyta Górniak w drugiej połowie lat 80. założyła zespół System B, w którym była wokalistką. W 1989 roku wystąpiła w programie "Śpiewać każdy może". Zaledwie kilka miesięcy później wzięła udział w Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie za wykonanie utworu "Zły chłopak" z repertuaru Lory Szafran zdobyła wyróżnienie. Na kolejne sukcesy utalentowanej Górniak nie trzeba było długo czekać. Została zaproszona na eliminacje do musicalu "Metro", gdzie po intensywnych próbach w 1991 roku zadebiutowała w spektaklu, wykonując utwór "Litania". Grała w nim przez cztery lata, występując w ponad 700 spektaklach.

W 1993 roku Edyta Górniak zdobyła trzecią nagrodę na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Szwecji. Tego samego roku wystąpiła w spektaklu "Do grającej szafy grosik wrzuć". Jednak najważniejszym momentem w jej karierze było reprezentowanie Polski na Eurowizji w Dublinie w 1994 roku, gdzie zajęła drugie miejsce, wykonując piosenkę "To nie ja". Po tym sukcesie posypały się propozycje podpisania kontraktów.

Debiutancki album Edyty Górniak ukazał się w 1995 roku i nosił tytuł "Dotyk". Album zdobył Złotą i Platynową Płytę. Na płycie znalazły się utwory takie jak "Dotyk", "To nie ja" i "Jestem kobietą". Górniak otrzymała również nagrodę Fryderyk ’95 za swoje dzieło. Kariera Edyty Górniak rozwijała się w błyskawicznym tempie, jednak w 1995 roku postanowiła zrobić sobie przerwę. Na szczęście przerwa nie trwała długo, gdyż szybko podpisała interesujący kontrakt w Londynie, a następnie wydała hity, takie jak hymn Igrzysk Olimpijskich w Atlancie oraz piosenkę do filmu "Pocahontas" - "Kolorowy wiatr".

W 1998 roku Edyta Górniak wraz z Mietkiem Szcześniakiem zaśpiewała piosenkę do filmu "Ogniem i mieczem" pt. "Dumka na dwa serca", która stała się hitem, a na YouTube ma ponad 22 miliony wyświetleń. W kolejnych latach piosenkarka wyruszyła w trasę koncertową, z której powstała płyta "Live ’99". W 2000 roku Górniak zrobiła coś, czego nie zrobiła dotąd żadna polska gwiazda — jej koncerty odbywały się na balkonach w ramach trasy "Julia".

W 2002 roku Edyta Górniak wydała album zatytułowany "Perła", na którym znalazła się m.in. piosenka "Jak najdalej". W tym samym roku pojawiła się na gali wręczenia "Wiktorów", wzbudzając kontrowersje swoim skąpym strojem, w którym wystąpiła na scenie.

Rok 2002 nie był jednak do końca łaskawy dla piosenkarki. W czerwcu tego roku Górniak zaśpiewała polski hymn narodowy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Jej wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego" nie spodobało się zgromadzonym na trybunach i przed telewizorami kibicom. Za ten występ piosenkarka była przez wiele lat krytykowana przez społeczeństwo i media. W 2002 roku wystąpiła także w jednym z odcinków serialu TVP "Na dobre i na złe". W 2003 roku wydała swój drugi międzynarodowy przebój pt. "Invisible". W tym samym roku za pośrednictwem social mediów poinformowała swoich fanów o tym, że jest w ciąży, krytykując przy tym media.

Do tej pory, przez wszystkie lata pozwalałam wam szargać swoim imieniem, znosząc wszystko z pokorą i zrozumieniem. Dziś – ze zrozumiałych chyba powodów – nie stać mnie już na dyplomację. Po raz pierwszy występuję do was z jakąkolwiek prośbą, więc mam nadzieję, że odniesiecie się do tego w należyty sposób. Jest przecież tyle innych tematów, na których możecie zarabiać pieniądze, niekoniecznie niewinność nienarodzonego jeszcze dziecka - napisała Edyta Górniak.

W 2004 roku Edyta urodziła syna Allana i na jakiś czas wycofała się z wystąpień publicznych. Decyzja ta była spowodowana nieprzyjemnymi incydentami z paparazzi. W liście skierowanym do dziennikarzy piosenkarka napisała:

Możecie świętować – wasz trud zniechęcenia mnie do życia publicznego nie poszedł na straty. Przekroczyliście już wszystkie granice, gubiąc po drodze człowieczeństwo (…), wszelką godność i etykę zawodową. No i udało się! Nie mam już wątpliwości, że nie odnajdę żadnej przyjemności w wychodzeniu na scenę i rozdawaniu siebie innym! (…) chcę, żebyście wiedzieli, pier…lone szczury, że macie na swoich rękach krew. Zniszczycie choćby największe świętości, żeby mieć swojego newsa. (…) Nasza rodzina jest naszą twierdzą! Zapamiętajcie to sobie! (…) Przykro mi, że tak się to wszystko zakończyło. Ale nie mam już najmniejszej ochoty śpiewać i tworzyć dla ludzi.

Mimo chwilowego wycofania się z życia publicznego, Górniak w 2005 i 2006 roku wydała kolejne single. W kolejnych latach, wraz z Dariuszem Krupą (aktualnie byłym mężem Górniak), założyła wytwórnię płytową EG. W 2006 roku piosenkarka wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków serialu "Niania". W 2007 roku Górniak dołączyła do jury programu "Jak Oni śpiewają" i wydała płytę "EKG".

W 2008 roku piosenkarka wypuściła singiel pt. "Dziękuję ci". W kolejnych latach na koncie Górniak pojawiło się wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2009 roku została uhonorowana nagrodą Eska Music Award za najlepszy utwór roku. W 2010 roku wystąpiła na festiwalu TOPtrendy, gdzie świętowała 20-lecie kariery, a w sierpniu zaśpiewała na Bydgoszcz Hit Festiwal. Jesienią wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami", zajmując trzecie miejsce. W listopadzie ukazała się nowa wersja jej kompilacji "Złota kolekcja: Dotyk", a w grudniu zaprezentowała premierowy singiel "Teraz – tu" podczas sylwestra TVP. W 2011 roku Górniak wystąpiła w hołdzie dla ofiar katastrofy smoleńskiej, śpiewając "Sen o Warszawie" na inauguracji polskiej prezydencji w UE.

W 2012 roku Edyta Górniak wydała album "My", który promowała singlami "Nie zapomnij" i "Consequences". Wystąpiła na festiwalu TOPtrendy i została mentorką w programie "Bitwa na głosy". W 2013 roku była trenerką w "The Voice of Poland" i wystąpiła gościnnie na kilku dużych wydarzeniach, takich jak Sopot Festival i sylwester TVP2. W 2014 roku Edyta Górniak zaprezentowała nowy singiel "Your High" i zdobyła statuetkę Bursztynowej Fali. W 2015 roku świętowała 25-lecie kariery, występując na festiwalu w Opolu, gdzie odebrała Złotą Karolinkę i Platynową Telekamerę. Rozpoczęła trasę koncertową "Love 2 Love" i wydała singiel "Oczyszczenie".

Nowa dekada przyniosła kolejne sukcesy w życiu Edyty Górniak. W 2020 roku opublikowała cyfrowo utwór "Lime (TeQuila-ila)". Pełniła także rolę jurorki w pierwszym półfinale programu "Szansa na sukces", mającego na celu wyłonienie reprezentanta Polski na 18. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Na początku stycznia 2022 roku Górniak wzięła udział w premierze koncertu TVP "Bo w rodzinie siła". W 2024 roku z piosenką "I Remember" zajęła 18. pozycję w krajowych eliminacjach do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Nie tylko życie zawodowe Edyty Górniak było pasmem zmian. Również licznych metamorfoz, jakie przeszła piosenkarka na przestrzeni ostatnich 20 lat na pewno nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Od zmian fryzur po liczne zmiany stylu – na wielu zdjęciach z przeszłości aż trudno poznać Górniak. Zobaczcie sami w galerii poniżej.

1 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak - 2009 rok 2 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak 2015 rok 3 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak - 2011 rok 4 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak - 2011 rok 5 z 27 Piętka Mieszko/AKPA Edyta Górniak Nagrody Fashion Magazine 2012 rok 6 z 27 Kurnikowski/AKPA Edyta Górniak Miss Polonia 2013 7 z 27 Engelbrecht/AKPA Edyta Górniak Sopot TOP OF THE TOP Festival 2013 - koncert przełomowe lata 80` 8 z 27 KAMIL PIKLIKIEWICZ/EAST NEWS Edyta Górniak Sopot Top of the Top Festival 2013 9 z 27 MATEUSZ JAGIELSKI / EAST NEWS Edyta Górniak Konferencja prasowa przed Sylwestrem TVP 2013 10 z 27 Wiktory - 2014 rok Baranowski/AKPA Edyta Górniak 11 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak - 2014 rok 12 z 27 VIPHOTO/EAST NEWS Edyta Górniak Taniec z gwiazdami - finał 13 z 27 Podlewski/AKPA Edyta Górniak 14 z 27 VIPHOTO/EAST NEWS Boxing Night 12 - konferencja Boxing Night 12 - konferencja 2016 rok 15 z 27 Kurnikowski/AKPA Edyta Górniak Top Łódź Festiwal 2016 16 z 27 Mateusz Jagielski / East News Edyta Górniak Top of The Top Festival 2017 17 z 27 Gałązka/AKPA Edyta Górniak 18 z 27 AKPA/ Piętka Mieszko Edyta Górniak 19 z 27 fot. Piotr Hukalo/East News Edyta Górniak Top Of The Top - Sopot Festival 2018 20 z 27 Piętka Mieszko/AKPA Edyta Górniak 56. KFPP w Opolu - koncerty 2019 rok 21 z 27 SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA Edyta Górniak Gwiazdy na Ramówkowym show TVP 2020 rok 22 z 27 Tadeusz/ Wypych EastNews 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu - dzie? 1 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2021 rok 23 z 27 Piętka Mieszko/AKPA Edyta Górniak 58. KFPP Opole 2021 - piątek 2022 rok 24 z 27 Jacek Kurnikowski/AKPA Edyta Górniak XV Gala Polish Businesswoman Awards 2022 rok 25 z 27 Edyta Górniak Edyta Górniak - 2023 rok 26 z 27 Podlewski/AKPA Edyta Górniak Sylwester z Dwójką 27 z 27 Piętka Mieszko/AKPA Edyta Górniak XII Kongres Kobiet Biznesu 2024 rok