Edyta Górniak nie jedzie na Eurowizję 2016. Polskę reprezentować będzie Michał Szpak, który pokonał wszystkich uczestników wczorajszych eliminacji. Edyta Górniak, mimo spektakularnego wykonania utworu "Grateful", zajęła dopiero trzecie miejsce w konkursie. Lepsza od niej okazała się również Margaret.

Edyta Górniak nie kryła rozczarowania takim obrotem sprawy. Jej mina w momencie ogłaszania wyników mówiła wszystko... Na szczęście artystka może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów. Specjalnie dla nich, gwiazda zamieściła na swoim Facebooku filmik z podziękowaniami.

Edyta Górniak ma liczne grono fanów, nie tylko w Polsce. Dlatego artystka specjalnie dla swoich wielbicieli z całej Europy, przygotowała wideo, w którym w języku angielskim dziękuje za całą dobrą energię, którą jej fani obdarowali ją w czasie przygotowań do konkursu.

Chciałabym przesłać moją miłość do wszystkich fanów konkursu Eurowizji. Dla wszystkich moich fanów i mediów w Polsce oraz całej Europie za niesamowite wsparcie i kierunek, który mi daliście, kiedy zapytałam, czy to byłby dobry pomysł, gdybym powróciła, by walczyć za Polskę na konkursie Eurowizji po raz drugi. Wymagało to ode mnie wielkiej siły i odrobiny szaleństwa. Nie żałuję tego. Ale jak już wiecie, nie jadę do Sztokholmu. Ale ponieważ nie jadę, chciałabym powiedzieć, przynajmniej w ten sposób, że bardzo dziękuję za wasze wsparcie i kierunek, który mi daliście. Dało mi to dużo siły i poruszyło moje serce, że pamiętaliście moją pracę po tak wielu latach. Będę trzymać kciuki za wszystkich wspaniałych artystów, którzy będą walczyć w tym roku i życzę wam wspaniałego czasu. Do usłyszenia wkrótce - powiedziała Edyta Górniak.

Edyta Górniak nie miała wczoraj szczęścia. Na zaledwie trzy godziny przed eliminacjami, jej kreacja, szykowana specjalnie na ten występ, została przypadkowo zalana sokiem. Gwiazda i jej ekipa w pośpiechu poszukiwali nowej sukienki dla Edyty. Na szczęście, udało się! Piosenkarka na scenie wyglądała olśniewająco. Jej wykonanie, decyzją widzów, zajęło we wczorajszych preselekcjach trzecie miejsce. Kto wie, być może nie było to ostatnie słowo Edyty, jeśli chodzi o Eurowizję.

