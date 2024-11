Doda i Edyta Górniak w ostatnim czasie są na językach wszystkich. Panie postanowiły wyciągnąć do siebie dłoń i się pogodzić, co miało miejsce na finale "Tańca z Gwiazdami". Teraz głos w sprawie Edyty Górniak i Dody zabrała Małgorzata Rozenek! Nie uwierzycie, co powiedziała.

Pojednanie Dody i Edyty Górniak zaskoczyło chyba wszystkich. Wokalistki postanowiły uścisnąć się podczas finału "Tańca z Gwiazdami", kończąc tym samym trwający od lat konflikt. W ubiegły weekend celebrytki spotkały się na kolacji i przegadały aż trzy godziny. Sama Doda przyznała, że nie odczuła upływającego czasu i dobrze bawiła się w towarzystwie Edyty. Fani są zachwyceni takim obrotem spraw, tym bardziej, że konflikt Dody i Edyty Górniak trwał już długie lata. W między czasie Doda pogodziła się z Justyną Steczkowską, z którą również nie miała najlepszych relacji.

Sama Doda po rozmowie z Edytą Górniak skomentowała to w ten sposób:

Jestem na spacerze z psami i tak sobie myślę, że o co chodzi, że wszystkie moje pogodzenia, to jest po prostu, jak jakieś tsunami, i jak jakieś narodowe już nawet nie święta, tylko wstrząsy. (…) Dzisiaj to samo. Po prostu już to hasło, że piekło zamarzło, to k**wa tyle razy usłyszałam, że zaraz chyba łyżwy wyjmę. Wytłumaczcie mi, że co, że co po prostu? Ja może powinnam z tego zrobić, jakiś niesamowity biznes w postaci fundacji 'Pogódź się z Dodą'?

- mówiła Doda na Instagramie.