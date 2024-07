Dramat Edyty Górniak tuż przed preselekcjami Eurowizji 2016! Sukienka Edyty została zalana sokiem tuż przed koncertem eliminacyjnym! Kreacja gwiazdy nie nadawała się, by wystąpić w niej na scenie!

Reklama

Udało nam się dotrzeć do zdjęcia poplamionej sukienki. Niestety, nie wiadomo, jak to się stało. Jedno jest jednak pewne - Edyta Górniak nie może wystąpić w tym stroju na scenie. Gwiazda i jej ekipa ma zaledwie trzy godziny na znalezienie nowej kreacji.

Sukienka Górniak zalana sokiem przed preselekcjami do Eurowizji

Piękna, pomarańczowa kreacja była specjalnie przygotowywana na dzisiejszy występ. To sukienka Alberta Ferrerti sprowadzana z Włoch, specjalnie na koncert eliminacyjny do Eurowizji. Kreację miała na sobie modelka, która miała sprawdzić, jak suknia prezentuje się na scenie podczas próby generalnej, na której testowano światła. Po próbie sukienka została poplamiona sokiem!

Jak dowiedziało się Party.pl, Edyta Górniak na szczęście może liczyć na swój niezawodny zespół, który w kilka godzin zorganizował nową kreację na występ gwiazdy. Na szczęście mieli na to trochę czasu, bo diwa wystąpiła na koncercie jako dziewiąta. Taki też numer (9) trzeba było wpisać w wiadomości SMS, chcąc głosować na Edytę. Ostatecznie wystąpiła w białej sukni do ziemi, wykonaniem piosenki "Grateful" zachwyciła, ale nie na tyle by wygrać. Zajęła trzecie miejsce.

Zobacz także

Zobacz też: Edyta Górniak o udziale w Eurowizji: "Może jest szansa powtórzyć ten cud sprzed lat". Też tak uważacie? SONDA.

Poplamiona sukienka Edyty Górniak.

Reklama

Czy Edyta Górniak znajdzie nową kreację w tak krótkim czasie?