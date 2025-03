Takiego zamieszania wokół rozstania Allana Krupy i Nicol Pniewskiej nie spodziewał się chyba nikt. Po tym, jak media poinformowały, że para podjęła decyzję o rozstaniu, a fakt ten potwierdził ojciec Nicol, głos zabrała również Edyta Górniak. Piosenkarka nie ukrywa rozczarowania, że ojciec byłej partnerki jej syna publicznie komentuje zakończenie związku córki z Allanem.

Ojciec byłej partnerki Allana już odpowiedział Edycie Górniak! Bartosz Pniewski stanowczo komentuje zarzuty gwiazdy.

Syn Edyty Górniak od jakiegoś czasu tworzył szczęśliwy związek z Nicol Pniewską. O tym, że Allan Krupa jest zakochany media w popularnej influencerce media donosiły od jesieni 2023 roku. Niedługo po tym, jak pojawiła się ta informacja Allan Krupa po raz pierwszy zabrał nową dziewczynę na salony. Niestety, ostatnio media poinformowały, że związek pary to już przeszłość. Wiadomość o rozstaniu córki z Allanem Krupą w rozmowie z Pudelkiem potwierdził Bartosz Pniewski.

(...) Potwierdzam, że Allan i Nicol rozstali się jakiś czas temu. Pozostają w dobrych relacjach i mam nadzieję, że jeśli jego mama nie zepsuje teraz ich relacji, to wszystko nadal będzie ok. Allan i Nicol założyli razem studio muzyczne i on cały czas w nim nagrywa. To dorośli i dojrzali ludzie

Komentarz Bartosza Pniewskiego oburzyła Edytę Górniak. Piosenkarka podczas relacji na InstaStories pokazała fragment artykułu z wypowiedzią ojca Nicol i podsumowała jego słowa. Edyta Górniak ma żal do Pniewskiego, że ten publicznie poruszył temat rozstania ich dzieci.

Na odpowiedź ze strony Bartosza Pniewskiego nie trzeba było długo czekać. Influencer za pośrednictwem mediów odniósł się do zarzutów Edyty Górniak. Ojciec Nicol tłumaczy, że potwierdził rozstanie córki z Allanem dopiero po wcześniejszej z nimi.

Allan i Nicola absolutnie nie czują się przeze mnie zestresowani. Wiedzą, że gdy państwo zwrócili się do mnie z prośbą o komentarz, to najpierw to z nimi skonsultowałem, czy mogę to potwierdzić. I dopiero po rozmowie z nimi udzieliłem komentarz. Stwierdzili, że tak będzie lepiej, by nie było niepotrzebnych spekulacji i nieprawdziwych artykułów

Bartosz Pniewski skomentował dla Pudelka.