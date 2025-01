Fani już od wielu tygodni martwią się o Beatę Kozidrak, która ze względu na problemy ze zdrowiem musiała odwołać zaplanowane wcześniej koncerty. Piosenkarka przyznała, że walczy z chorobą, ale do tej pory nie zdradzała szczegółów i bardzo długo nie była aktywna w mediach społecznościowych. Dziś Beata Kozidrak przerwała milczenie, a na jej profilu na Instagramie pojawiło się wzruszające nagranie. Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a wśród nich lawina wiadomości od gwiazd. Wśród osób, które postanowiły wesprzeć Beatę Kozidrak znalazła się Edyta Górniak. Artystka opublikowała poruszający wpis. Pięknymi słowami zwróciła się do koleżanki ze sceny.

Beata Kozidrak opowiedziała o chorobie

Beata Kozidrak w krótkim nagraniu opublikowanym na Instagramie zwróciła się do swoich fanów. Po raz pierwszy opowiedziała o swojej walce z chorobą. Piosenkarka nie ukrywała, że to, co ja spotkało było dla niej wielkim zaskoczeniem.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani mówiła Beata Kozidrak.

Kilka tygodni temu okazało się, że Beata Kozidrak wyszła ze szpitala, ale dopiero teraz gwiazda zdecydowała się odezwać do swoich zmartwionych fanów. Piosenkarka przyznała, że zrobi wszystko żeby ponownie stanąć na scenie.

zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewać razem z wami

Edyta Górniak wspiera Beatę Kozidrak

Pod nagraniem Beaty Kozidrak momentalnie pojawiła się lawina komentarzy. Swoje wsparcie okazało mnóstwo gwiazd. Wyznanie Beaty Kozidrak poruszyło m.in. Edytę Górniak. Artystka opublikowała wiadomość, w której zwróciła się do schorowanej Kozidrak.

Beatko jesteś Ikoną. Legendą za życia. Napisałeś utwory, które Twoją wrażliwością i gigantycznym Głosem uratowały wielu ludziom życie. W tym również moje, o czym wielokrotnie rozmawiałyśmy i za co Dziękuję Ci przy każdym naszym spotkaniu. Kochamy Cię i to się nie zmieni, bo Miłość do Twojej Muzyki jest, jak widzisz - ponadczasowa. zaczęła swój wpis Edyta Górniak.

Edyta Górniak wspiera Beatę Kozidrak.

Podaruj sobie czas na regenerację w pełnym tego słowa znaczeniu. Zasługujesz na to. Umocnij ciało i umocnij Ducha. Aktywuj swoją witalność. My cierpliwie poczekamyDo zobaczenia na Scenie Beatko. To jest Twoje miejsce i nikt go nie zajmie. Nie zdołałby. Kocham podziwiam szanuje i tęsknie

Z jaką chorobą zmaga się Beata Kozidrak?

Pod koniec listopada ubiegłego roku Beata Kozidrak opublikowała niepokojące oświadczenie. Artystka poinformowała wówczas, że ze względu na problemy ze zdrowiem musi odwołać swój koncert. Później w sieci pojawiło się kolejne oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że artystka nie będzie koncertować aż do końca marca 2025 roku. Jak udało nam się dowiedzieć, Beata Kozidrak trafiła do szpitala, a jej problemy zdrowotne są poważne. Dziś wiemy już, że artystka wyszła ze szpitala i wróciła do domu. Beata Kozidrak do tej pory nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia.

