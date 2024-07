Nie znamy jeszcze polskiego artysty, który będzie nas reprezentował na Eurowizji 2016, choć o te miejsce walczy już aż 13 muzyków. Czy któryś z nich pojedzie na konkurs? Przekonamy się już 16 lutego, kiedy to TVP ogłosi listę nominowanych.

Polscy artyści na Eurowizji - występy wideo

Zanim polski reprezentant zostanie wybrany, postanowiliśmy przypomnieć Wam dotychczasowych artystów, którzy wzięli udział w Eurowizji. Wcześniej prezentowaliśmy pierwszą część od 1994 do 2004 roku, a więc teraz czas na lata 2005-2015. Zagłosujcie w naszej sondzie, który z występów podoba się Wam najbardziej!

2005 - Ivan i Delfin - "Czarna dziewczyna"

Ivana i Delfina na Eurowizję wysłała komisja TVP składająca się wówczas z 28 ekspertów. Na ten utwór zagłosowało 15 członków (m.in. Wojciech Jagielski czy Zygmunt Kukla). Niestety, efekt był bardzo słaby. 11. miejsce w półfinale. Na scenie Ivanowi Komarenko towarzyszyła... Gosia Andrzejewicz, która grała na akordeonie!

2006 - Ich Troje - Follow My Heart

Drugi raz Ich Troje na Eurowizji, niestety, z mniejszym sukcesem niż wcześniej (w 2003 roku miejsce 7. w finale, tu 11. miejsce w półfinale). Na eurowizyjnej scenie wraz z zespołem Ich Troje pojawiły się wcześniejsze wokalistki - Justyna Majkowska oraz Magda Femme.

2007 - The Jet Set - "Time to Party"

Grupa z Sashą Strunin na czele była na szczycie w 2006 roku, a więc nic dziwnego, że reprezentowali nasz kraj rok później. Bez szału. 14. miejsce w półfinale.

2008 - Isis Gee - "For Life"

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych reprezentantek na Eurowizji. Z utworem "For Life" wystąpiła najpierw podczas półfinału, gdzie zajęła 10. miejsce, awansując tym samym do finału show. Niestety, zdobyła tam tylko 24 punkty, zajmując 24. miejsce.

2009 - Lidia Kopania - "I don't wanna leave"

Po porażce Isis w 2008 roku TVP rozważała wycofanie się z konkursu. Ostatecznie Polska wysłała na konkurs Lidię Kopanię i balladę "I don't wanna leave". 12. miejsce w półfinale.

2010 - Marcin Mroziński - Legenda

Marcin Mroziński nie przełamał złej passy Polski na Eurowizji. Niestety. Pamiętacie jego występ? My też słabo.

2011 - Magdalena Tul - Jestem

Nie udało się to również Magdzie Tul z utworem "Jestem". Choć polscy fani byli bardzo pozytywnie nastawieni do tego wyboru, Magda zajęła 19. miejsce w półfinale.

2014 - Cleo - My Słowianie

W latach 2012 i 2013 Polska zrezygnowała z udziału w konkursie. W 2014 roku triumfalnie powróciliśmy na konkurs dzięki Cleo i Donatanowi, którzy zaprezentowali utwór "My Słowianie". W głosowaniu publiczności zajęliśmy wysokie, 5. miejsce! Niestety, jurorzy nie byli nam tak przychylni i ostatecznie wylądowaliśmy na 14. pozycji.

2015 - Monika Kuszyńska - In the name of love

Po sukcesie Cleo, komisja TVP wysłała na Eurowizję Monikę Kuszyńską z balladą "In the name of love". Niestety, Monice nie udało się powtórzyć sukcesu Cleo. 23. miejsce w finale.

Kto pojedzie w tym roku? Przekonamy się niebawem!

