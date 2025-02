Justyna Steczkowska ponownie stanie na eurowizyjnej scenie! Artystka zwyciężyła w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, zdobywając ponad 39% głosów publiczności. Jej utwór "Gaja" okazał się bezkonkurencyjny, pozostawiając w tyle innych kandydatów walczących o reprezentowanie Polski w Bazylei.

Wybór Justyny Steczkowskiej wzbudził ogromne emocje zarówno wśród fanów Eurowizji, jak i ekspertów muzycznych. To jej wielki powrót na europejską scenę, bowiem artystka reprezentowała Polskę już w 1995 roku z utworem "Sama", zajmując wówczas 18. miejsce. Czy tym razem osiągnie lepszy wynik?

Sporo emocji w ostatnich dniach, już po zwycięstwie Steczkowskiej, wywołują notowania bukmacherów, publikowane na stronie eurovisionworld.com, w całości poświęconej Eurowizji. Aktualnie Polska zajmuje 23. miejsce w notowaniu ogólnym, na 37. krajów biorących udział. Niepokój wśród polskich widzów wzbudza tendencja spadkowa - jeszcze dzień przed preselekcjami Polska zajmowała 20. pozycję. Ale czy w tym momencie należy się przejmować tymi notowaniami?

O to postanowiliśmy zapytać ekspertów, którzy jasno wskazują, że póki co, wszelkie zestawienia są niekompletne i nie odzwierciedlają realnej sytuacji. Tu warto dodać, że wciąż nie znamy niemal połowy piosenek, które usłyszymy na Eurowizji 2025!

Jak mówi nam Maciej Błażewicz, autor Dziennika Eurowizyjnego, aktualnie duży wpływ na wszelkie rankingi ma m.in. eurowizyjna przeszłość.

Jak dodaje, ranking za jakiś czas będzie się zmieniać:

Podobnie uważa również Francesco Martello, członek klubu fanów Eurowizji - OGAE Polska:

Zarówno Martello, jak i Błażewicz wskazują, że o wiele ważniejsze są wyniki na aplikacji zrzeszającej fanów Eurowizji z całej Europy, a mowa o "My Eurovision Scoreboard", gdzie każdy użytkownik może ułożyć swój ranking, przyznając punktację jak na Eurowizji - od 1 do 12 pkt.

Znajdujemy się w takim momencie sezonu selekcyjnego, że zestawienia bukmacherskie nie mają żadnego przełożenia na stan faktyczny. W maju to fani Eurowizji będą decydować o wyniku konkursu, a żeby bliżej poznać ich odczucia, warto zajrzeć na popularną w fandomie aplikację My Eurovision Scoreboard. To właśnie tam fani publikują swoje tzw. topki, które system aplikacji zlicza do puli ogólnej klasyfikacji. Fanów nie interesuje, czy szło nam dobrze w ubiegłych latach, czy poprzednia władza szła na układy z innymi krajami itd. Tutaj realny człowiek pokazuje w zestawieniu, co mu się realnie podoba.

tłumaczy Francesco Martello.