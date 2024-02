Wielkie emocje wokół Eurowizji 2024 trwają, a teraz z pewnością sięgną zenitu, bo właśnie w mediach pojawiła się informacja, że reprezentant Polski został już wybrany. Wiadomość przekazał portal eurowizja.org:

Ostateczny wynik telewizja uzyskała 13 lutego - przekazał portal eurowizja.org

Kiedy zatem opinia publiczna pozna wybór jury? Wszystko jasne!

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2024?

Przypomnijmy, że w tym roku Telewizja Polska nie zdecydowała się na zorganizowanie koncertu preselekcyjnego i tym samym wybór naszego reprezentanta na Eurowizję 2024 przypadł jedynie powołanym przez stację jurorom. Zgłoszenia do preselekcji zostały zamknięte 2 lutego i przez ostatnie dni fani konkursu czekali z niecierpliwością na wieści związane z wyborem naszego reprezentanta. Teraz jednak wszystko jest już jasne - jurorzy już zdecydowali i przekazali telewizji swój wybór. Portal eurowizja.org właśnie poinformował, kiedy oficjalnie opinia publiczna pozna osobę lub zespół, który wystąpi na Eurowizji 2024.

Śladem ostatnich lat, TVP planuje ogłosić polską piosenkę na Eurowizję 2024 na antenie Pytania na Śniadanie w TVP 2. Nastąpi to albo w piątek 16 lutego, albo już po weekendzie. - przekazał portal

Nie jest tajemnicą, że fani Eurowizji mocno trzymają kciuki za Justynę Steczkowską, która do preselekcji zgłosiła swój utwór "WITCH-ER tarohoro". Czy to właśnie ona pojedzie do Malmö? A może Luna z piosenką "The Tower", która również zebrała za swoją eurowizyjną propozycję wiele pochlebnych opinii? A może ulubieniec nastolatek, Marcin Maciejczak? O tym, czy to właśnie któryś z tych artystów pojedzie na Eurowizję 2024 przekonamy się już na dniach!

Przypomnijmy, że Eurowizja 2024 odbędzie się w Szwecji już na początku maja. Polska wystąpi w pierwszej połowie pierwszego półfinału, czyli 7 maja. Będziecie śledzić poczynania naszego reprezentanta na Eurowizji?

