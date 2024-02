19 lutego stało się jasne, kto w tym roku pojedzie na Eurowizję reprezentować Polskę. Niektórzy do samego końca byli przekonani, że wybór padnie na Justynę Steczkowską, ale jak się okazało, już w maju na wielkiej scenie stanie Luna! Jak przedstawiał się skład jurorów, który zdecydował o wybraniu właśnie jej?

To oni wybrali Lunę na reprezentantkę Polski w Eurowizji

Konkurs Eurowizji co roku budzi ogromne emocje i gromadzi przed odbiornikami miliony widzów. Niemałe poruszenie panuje i w naszym kraju, a Polacy za każdym razem zawzięcie trzymają kciuki za naszego reprezentanta. Niestety, jak dotąd nie udało nam się zająć pierwszego miejsca, a najlepszy wynik przyniosła nam przed laty Edyta Górniak, zajmując drugie miejsce! Czy teraz los ma szansę się do nas uśmiechnąć?

19 lutego TVP przekazała oficjalnie, kto z Polski pojedzie na Eurowizję. Takim oto sposobem dowiedzieliśmy się, że nasz kraj reprezentować będzie Luna z piosenką "The Tower"! Spekuluje się, że do preselekcji wpłynęło około 200 piosenek, z których jurorzy musieli wybrać ich zdaniem najlepszą. Kto natomiast przyczynił się do podjęcia tej decyzji?

Luna Niemiec/AKPA

Pięcioosobowa komisja, głosowania zdalnie i niezależnie od siebie, punktując utwory w skali od 1 do 10. Następnie odbyło się posiedzenie, a piosenka z najwyższą liczbą punktów zwyciężyła. W skład jurorów wchodzili:

Łukasz Pieter – dyrektor muzyczny Radia Zet,

– dyrektor muzyczny Radia Zet, Piotr Klatt – muzyk, w przeszłości szef KFPP w Opolu oraz polskich preselekcji do Eurowizji,

– muzyk, w przeszłości szef KFPP w Opolu oraz polskich preselekcji do Eurowizji, Michał Hanczak – dziennikarz Eski,

– dziennikarz Eski, Kasia Moś – reprezentantka Polski podczas Eurowizji w 2017 roku,

– reprezentantka Polski podczas Eurowizji w 2017 roku, Konrad Szczęsny – prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska.

Lunie pozostaje więc już tylko czas na intensywne przygotowania. 68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arena, z uwagi na zeszłoroczne zwycięstwo Loreen z utworem "Tattoo". Półfinały konkursu zostały zaplanowane na 7 i 9 maja, z kolei wielki finał odbędzie się 11 maja.

Luna Kurnikowski/AKPA