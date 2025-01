Eurowizja 2025 odbędzie się w dniach 13, 15 (półfinały) i 17 maja (wielki finał) 2025 roku w Bazylei w Szwajcarii. Wśród polskich widzów najwięcej emocji budzi wybór polskiego reprezentanta. Kto to będzie w tym roku? Co wiadomo?

Eurowizja 2025 - co wiadomo?

W tym roku konkurs Eurowizji 2025 odbędzie się po raz 69. Trzeci raz gospodarzem będzie Szwajcaria, a to wszystko za sprawą zeszłorocznego zwycięstwa reprezentanta tego kraju, Nemo, z utworem "The Code". Polskę reprezentowała Luna z piosenką "The Tower". Wokalistka zajęła 12. miejsce w pierwszym półfinale, co oznaczało brak awansu do wielkiego finału.

W konkursie Eurowizji 2025 udział weźmie 38. nadawców publicznych, w tym oczywiście Polska. Kto będzie nas reprezentować?

Polska na Eurowizji 2025: Steczkowska, James, a może Szmajkowski?

Odpowiedź poznamy już 14 lutego podczas krajowych preselekcji na żywo, które odbędą się w TVP (najpewniej w siedzibie na Woronicza w Warszawie). Tym razem o zwycięstwie zadecydują wyłącznie widzowie, za pomocą głosów sms (rok temu Lunę wybrała wewnętrzna komisja Telewizji Polskiej). O tym, kto znalazł się w stawce, zadecydowała specjalna komisja, której skład poznamy 14 stycznia, podobnie jak wszystkich kandydatów, którzy wezmą udział w eliminacjach. W sieci krąży już jednak NIEOFICJALNA lista, na której znaleźli się:

Chrust

Daria Marx

Dominik Dudek

Justyna Steczkowska

Kuba Szmajkowski

Marien

Sara James

Sonia Maselik

Sw@da

Tynsky

Najwięcej emocji budzą zgłoszenia Justyny Steczkowskiej i Sary James. Dla Justyny Steczkowskiej zwycięstwo w trakcie polskich preselekcji oznaczałoby powrót na Eurowizję po równo 30 latach, co byłoby absolutnym rekordem w historii konkursu. Diwa już rok temu zgłosiła swój utwór ("Witch Tarohoro), jednak decyzją komisji przegrała z Luną jednym punktem.

Ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród fanów wywołał potencjalny udział 16-letniej Sary James, która miała okazję reprezentować Polskę na Eurowizji Junior i to ze sporym sukcesem (zajęła 2. miejsce!). James należy aktualnie do najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, a jej debiutancka płyta "Playhouse" cieszy się wielką popularnością.

Swoich sił po raz drugi chcą spróbować Daria Marx, która w 2022 roku zajęła 2. miejsce podczas krajowych preselekcji (zwycięzcą został wówczas Krystian Ochman) oraz Dominik Dudek (zajął 3. miejsce podczas preselekcji w 2023 roku - wtedy wygrała Blanka). Jeśli podana wyżej lista okaże się prawdziwa, to dla Kuby Szmajkowskiego będzie to trzeci występ podczas eliminacji. Do trzech razy sztuka?

Eurowizja 2025 - polscy artyści nie mogą mówić o zgłoszeniu

W tym roku artyści, według regulaminu przygotowanego przez TVP, nie mogli publicznie mówić o zgłoszeniu piosenki na Eurowizję, a co za tym idzie, nie mogą komentować wszelkich medialnych spekulacji. Jak czytamy w regulaminie:

Lista zgłoszonych utworów/Wykonawców będzie utajniona do momentu zakończenia przez Komisję Konkursową prac selekcyjnych do koncertu krajowych preselekcji. Zgłaszający się nie mogą podawać do wiadomości publicznej informacji o przystąpieniu do krajowych preselekcji. Datą i czasem odtajnienia listy Wykonawców koncertu krajowych preselekcji oraz wszystkich (w Ich przestrzeni medialnej) pozostałych zgłoszonych do Konkursu będzie publikacja finałowej grupy Wykonawców 14 stycznia 2025 r. na stronie www.eurowizja.tvp.pl

Ten artykuł będzie aktualizowany na bieżąco - znajdziecie w nim oficjalne informacje na temat udziału Polski na Eurowizji 2025.

