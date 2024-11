Dominik Arim mimo młodego wieku na swoim koncie ma już sporo sukcesów. 11-latek, został zwycięzcą "Szansy na sukces.Eurowizja Junior 2024" i tym samym zyskał prawo reprezentowania Polski w muzycznym konkursie. Występ Dominika już za nami, jak mu poszło?

Reklama

Eurowizja Junior 2024. Tak wyglądał występ reprezentanta Polski Dominika Arima!

Eurowizja Junior cieszy się ogromnym zainteresowaniem i gromadzi przed telewizorami wielu fanów, którzy z zainteresowaniem słuchają występów młodych artystów. W tym roku w konkursie wzięli udział reprezentanci z siedemnastu państw, w tym z Polski. Reprezentantem naszego kraju jest w tym roku 11-letni Dominik Arim, który już kilka dni temu udał się z rodzicami do Madrytu, by wziąć udział w przygotowaniach do elitarnego konkursu. Dominik w rozmowie z Telewizją Polską nie ukrywał swoich emocji, jakie towarzyszyły mu na kilka dni przed występem. 11-latek wyznał, że jest to "najpiękniejszy tydzień jego życia".

Czuję się niesamowicie, to jest najpiękniejszy tydzień mojego życia. Nie mogę doczekać się tego występu - mówił Dominik w rozmowie z reporterem TVP.

Występ w Eurowizji Junior to niewątpliwie ogromny sukces i otwiera "wiele drzwi" do muzycznej kariery. Konkurs cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem, odkąd w 2018 roku wzięła w nim udział Roksana Węgiel i zajęła pierwsze miejsce. Rok później jej sukces powtórzyła kolejna reprezentantka Polski - Viki Gabor, która na scenie w Gliwicach wykonała utwór "Superhero". Również Sara James rozsławiła Polskę, uzyskując w 2021 roku drugie miejsce. Czy Dominik powtórzył ich sukces?

Dominik Arim wystąpił jako ósmy i zaprezentował utwór "All Together", do której tekst napisali Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski. Wcześniej napisali oni m.in. przebój „Color of Your Life”, z którym w 2016 roku wystąpił Michał Szpak i zachwycił podczas "dorosłej" Eurowizji. 11-latek porwał hiszpańską publiczność swoim występem i przyćmił wielu tegorocznych uczestników konkursu. Dominik jest półfinalistą "The Voice Kids" i mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie sceniczne - jest też uczniem szkoły muzycznej.

Jak Wam się podobał występ Dominika? Przypominamy, że na Dominika można głosować, aż do zakończenia konkursu!

Reklama

Zobacz także: Kto z Polski na Eurowizję 2025? Nowe zasady wyboru, tak trudno jeszcze nie było

Youtube/ Junior Eurovision Song Contest