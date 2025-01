Właśnie rozlosowano 31 państw do półfinałów Eurowizji 2025 w Bazylei. Wiadomo, kiedy zaprezentuje się Polska. Podczas losowania z ust prowadzącej padły wymowne słowa. Czyżby w tym roku okazały się prorocze? Fani z Polski nie mogą narzekać!

Kiedy oglądać Polskę na Eurowizji 2025?

Eurowizja 2025 odbędzie 13, 15 i 17 maja i będzie transmitowana w TVP. Właśnie odbyła się oficjalna ceremonia, podczas której rozlosowano, w których półfinałach będą występować poszczególne kraje. Okazuje się, że reprezentant Polski wystąpi już podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2025 czyli 13 maja. Tuż po tym, jak z ust prowadzącej padło "Polska", dodała:

Jak dotąd bez wygranej, ale może w tym roku

Te słowa ucieszyły polskich fanów, jeden z nich napisał:

Polska, miejmy nadzieję, że będzie to pierwsze zwycięstwo w historii Eurowizji

Dodatkowo poinformowano, że Polska wystąpi w pierwszej połowie pierwszego półfinału, co oznacza, że nasz reprezentant będzie występował z numerem od 1 do 7, który zostanie mu przydzielony już później.

Podczas ceremonii losowania podzielono kraje na pięć grup, które trafiły do osobnych naczyń, by kolejność odczytywania była przypadkowa. Kolejno losowano również, do których części półfinałów trafią.

Z kim Polska będzie walczyć w półfinale Eurowizji 2025?

Polska wystąpi w pierwszym półfinale, w którym wystąpi aż 15 państw.

Oto kraje, które wystąpią w pierwszej połowie pierwszego półfinału Eurowizji 2025, który odbędzie się 13 maja:

Estonia

Islandia

Polska

Portugalia

Słowenia

Szwecja

Ukraina

Oto kraje, które wystąpią w drugiej połowie pierwszego półfinału Eurowizji 2025, który odbędzie się 13 maja:

Albania

Azerbejdżan

Belgia

Chorwacja

Cypr

Holandia

Norwegia

San Marino

Kto w drugim półfinale Eurowizji 2025?

Oto kraje, które wystąpią w pierwszej połowie drugiego półfinału Eurowizji 2025, który odbędzie się 15 maja:

Armenia

Australia

Austria

Czarnogóra

Grecja

Irlandia

Litwa

Łotwa

Oto kraje, które wystąpią w drugiej połowie drugiego półfinału Eurowizji 2025, który odbędzie się 15 maja:

Czechy

Dania

Finlandia

Gruzja

Izrael

Luksemburg

Malta

Serbia

Całość losowania dostępna tutaj:

Kto z Polski na Eurowizję 2025?

Polska wciąż jest jeszcze przed wyborem swojego reprezentanta na Eurowizję 2025. Dopiero 14 lutego odbędzie się koncert preselekcyjny, podczas którego publiczność wyłoni artystę, który w tym roku będzie reprezentował Polskę na Eurowizji w Szwajcarii.

Na ten moment jury wybrało 10 reprezentantów, którzy zmierzą się w finale preselekcji do Eurowizji 2025. Są to:

Chrust – Tempo

Daria Marx – Let It Burn

Dominik Dudek – Hold The Light

Janusz Radek – In Cosmic Mist

Justyna Steczkowska – Gaja

Kuba Szmajkowski – Pray

Marien – Can’t Hide

Sonia Maselik – Rumours

Sw@da x Niczos – Lusterka

Tynsky – Miracle

Jesteście ciekawi, kto finalnie będzie reprezentował Polskę na Eurowizji?

