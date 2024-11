Natalia Szroeder jest bez wątpienia u szczytu swojej kariery, a kolejnym, zawodowym wyzwaniem potwierdzającym jej profesjonalizm i talent jest dołączenie do jurorskiego składu "Must be the music". Chociaż na emisję odcinków show fani muszą jeszcze trochę poczekać, teraz Natalia Szroeder opowiedziała nieco o hejcie, z jakim muszą mierzyć się szczególnie młodzi wykonawcy. Wyznała też, jaką radę ma dla początkujących artystów, w tym Dominika Arima, który już za kilka dni będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji Junior!

Natalia Szroeder zwróciła się do Dominika Arima, reprezentanta Polski na Eurowizji Junior 2024

Eurowizja Junior 2024 odbędzie się już w tę sobotę, a fani będą mogli oddać swoje głosy na ulubiony utwór już dzień wcześniej, czyli w piątek 15 listopada. Nasz reprezentant, Dominik Arim, przebywa już w Hiszpanii, gdzie odbędzie się tegoroczny finał Eurowizji Junior i prężnie przygotowuje się do wykonania piosenki "All Together".

Emocje towarzyszące wydarzeniu z pewnością są ogromne, zarówno dla Dominika, jak i dla jego bliskich i fanów. A co reprezentantowi Polski w prestiżowym konkursie przekazała w rozmowie z nami Natalia Szroeder? Wokalistka zwróciła szczególną uwagę na jeden aspekt, przed którym przestrzegła Dominika:

Ja się domyślam, z czym się tutaj (podczas Eurowizji - przyp. red.){ trzeba mierzyć. To jest taki poziom ludzkiej nieżyczliwości, że ja nie chciałabym brać tego na barki. Współczuję Dominikowi (...) wierzę w to, że jest dzielny i że sobie poradzi. Nie ma co się przejmować ludźmi, którzy mają w sobie przestrzenie, żeby coś takiego po sobie w internecie zostawiać (...) Dominik, to nie jest Twoje grono słuchaczy, to nie są ludzie, nad którymi warto się pochylać - przekazała Natalia Szroeder.

Co jeszcze Natalia Szroeder poradziła Dominikowi Arimowi? Czy weźmie sobie do serca rady doświadczonej wokalistki? To okaże się już w tę sobotę: 16 listopada! Będziecie kibicować Dominikowi na Eurowizji Junior?

