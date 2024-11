Internauci zachwyceni występem Dominika na Eurowizji Junior. "Mały książę z Polski"

Dominik Arim, 11-latek z Bobowa, zachwycił wszystkich swoim występem na Eurowizji Junior. Młody artysta zaśpiewał utwór "All Together", do której tekst napisali Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski i oczarował tłum. Jego występ wzbudził zachwyt wśród internautów i nie żałują komplementów w jego stronę.