Eurowizja 2016 zbliża się wielkimi krokami. Po zmianie zasad, polskiego reprezentanta poznamy już 5 marca, podczas wielkiego koncertu eliminacyjnego w TVP. Tymczasem my przypomnimy Wam dotychczasowe występy polskich artystów na tym festiwalu. W części 1 pokażemy wszystkich artystów od 1994 do 2004 roku, którzy reprezentowali nasz kraj. Zagłosujcie na swój ulubiony występ!

1994 - Edyta Górniak - "To nie ja"

Pierwszy występ polskiego artysty na Eurowizji i, do tej pory, największy sukces - 2 miejsce. Być może Edyta wygrałaby konkurs, gdyby nie fakt, że na próbie zaśpiewała po angielsku, co nie było zgodne z regulaminem. Niektóre państwa postanowiły więc solidarnie nie przyznawać jej punktów. A było tak blisko...

1995 - Justyna Steczkowska - "Sama"

Justyna nie powtórzyła sukcesu Edyty - zajęła 18. miejsce z 15. punktami. Jednak po latach wspomina, że wówczas wygrała "samą siebie", by móc śpiewać to, co chciała:

Pamiętam jak byłam na Eurowizji, przegrałam ją z kretesem, bo byłam na 14 miejscu. Pamiętam, że chciałam zaśpiewać taką piosenkę, jaką czułam. Wiem jak bardzo trudno tym wszystkim artystom, którzy idą pod prąd, niezgodnie z żadnym nurtem, z listami przebojów. Ja wtedy wygrałam siebie na wiele lat - mówiła Justyna Steczkowska o Eurowizji.

1996 - Kasia Kowalska - "Chcę znać swój grzech"

Kasia Kowalska zajęła 15. miejsce na Eurowizji. Nie wspomina występu dobrze, a to wszystko przez koszmarny powrót, kiedy jej samolot wpadł w dziurę powietrzną! Od tamtej pory artystka boi się latania.

1997 - Anna Maria Jopek - "Ale jestem"

Anna Maria Jopek zajęła bardzo wysokie, jak na Polskę, 11. miejsce! Po występie na Eurowizji Anną zainteresowały się zagraniczne wytwórnie.

1998 - Sixteen - "To takie proste"

Ten utwór na Eurowizję wybrała komisja TVP. Efekt - 17. miejsce. My nic nie dodajemy od siebie. W sumie - czy ktoś pamięta jeszcze Sixteen?

1999 - Mietek Szcześniak - "Przytul mnie mocno"

Na Eurowizję musiał również pojechać Mietek Szcześniak, który od lat pojawia się na prawie każdym festiwalu TVP. 18. miejsce.

2000 - Ze względu na słaby wynik Mietka Szcześniaka, Polska zrezygnowała z udziału w Eurowizji.

2001 - Andrzej Piaseczny - "2 long"

Tak, tak, tu pojawiło się na scenie słynne futro, za które Piasek otrzymał nagrodę dla jednego z najgorzej ubranych artystów. Macie prawo nie pamiętać samego utworu...

2002 - Polska zrezygnowała z udziału w Eurowizji ze względu na słaby wynik Piaska.

2003 - Ich Troje - "Keine Grenzen"

Powrót na Eurowizję w wielkim stylu. Polskiego reprezentanta wybrali widzowie na koncercie, który obejrzało wówczas prawie 7,27 miliona telewidzów! Ich Troje ostatecznie zajęło bardzo wysokie, 7. miejsce! Jak wiadomo, Polacy nie mogli zagłosować na polskiego artystę. Mimo wszystko, na Ich Troje z Polski spłynęło aż... 19 894 nieważnych głosów.

2004 - Blue Cafe - "Love song"

Odważna kreacja Tatiany Okupnik nie pomogła. Wynik - 17. miejsce. Tatiana długo musiała się tłumaczyć ze swojego występu, a przede wszystkim kusej sukienki. Pamiętacie?

Kolejna część już niedługo! Zagłosujcie w naszej sondzie na swój ulubiony występ.

