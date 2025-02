Koncert preselekcyjny do Eurowizji 2025 już się zakończył. Wiadomo, że do Bazylei pojedzie Justyna Steczkowska, aby reprezentować Polskę. W piątek 14 lutego na scenie zaprezentowało się 11 artystów. Gwiazdy stanęły na wysokości zadania i przygotowały prawdziwą ucztę nie tylko muzyczną, ale pełną efektów specjalnych. Do historii przejdzie występ Justyny Steczkowskiej. Powoli emocje opadają, a internauci podsumowują werdykt. Opinie są mocno podzielone!

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję 2025

14 lutego 2025 roku odbył się finał polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, mający na celu wyłonienie reprezentanta Polski na 69. edycję konkursu w Bazylei. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 20:45 i było transmitowane na żywo na antenie TVP2 oraz online za pośrednictwem platformy TVP VOD. O możliwość reprezentowania Polski walczyło 11 artystów, którzy zaprezentowali swoje utwory.

Warto zwrócić uwagę na występ Justyny Steczkowskiej z utworem "Gaja", który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Decyzja o wyborze reprezentanta Polski należała wyłącznie do widzów, którzy mogli oddawać swoje głosy za pomocą SMS-ów. Wydarzenie prowadzili Artur Orzech oraz Michał Szpak. Wyniki głosowania zostały ogłoszone po zakończeniu wszystkich występów i zliczeniu głosów. Zwycięzcą, będącym reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 w maju w Bazylei została Justyna Steczkowska.

Widzowie komentują wygraną Steczkowskiej w preselekcjach do Eurowizji 2025

Występy uczestników w większości spotkały się z pozytywnym odbiorem widzów. Internauci byli pod wrażeniem show, jakie artyści zaprezentowali na scenie i tu najmocniej wykazała się Justyna Steczkowska, która zdobyła niemalże 40% głosów od widzów. To ogromny sukces, a jej fani są pod wrażeniem występu i nie kryją radości, że już w maju znów zobaczą wielkie show w wykonaniu artystki.

Jest szansa na wysokie miejsce na Eurowizji!!

MAMY TO!!! Siła kibicowania ma moc, odetchnąłem z ulgą! Pięknie się zjednoczyliśmy, duma rozpiera. Naprawdę mamy szanse z tym utworem

WRESZCIE, jak dobrze, że nie było jury

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z takiego werdyktu, ponieważ trzymali kciuki za innych reprezentantów:

No cóż, za rok może będzie lepiej

Odpadniemy w półfinale pewnie

Dominik powinien jechać. Występ na bardzo wysokim poziomie i idealny na Eurowizję.

Cały występ Justyny Steczkowskiej można obejrzeć tutaj!

