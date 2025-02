W plebiscycie „Nasz Faworyt PL 25” czytelnicy Dziennika Eurowizyjnego wybrali swojego ulubieńca do reprezentowania Polski na Eurowizji 2025. Z miażdżącą przewagą zwyciężyła... Justyna Steczkowska z utworem „Gaja”, zdobywając 73 punkty. Drugie miejsce zajął duet Sw@da x Niczos, a na trzeciej pozycji uplasował się zespół Chrust. Sprawdź szczegółowe wyniki głosowania!

Reklama

Dominacja Justyny Steczkowskiej w głosowaniu

Polscy fani Eurowizji mieli okazję wskazać swojego kandydata na reprezentanta kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem platform Dziennika Eurowizyjnego – strony internetowej, Facebooka i Instagrama. To Justyna Steczkowska, ze wszystkich uczestników preselekcji na Eurowizję 2025, okazała się bezkonkurencyjna.

Oto szczegółowe wyniki plebiscytu:

Justyna Steczkowska – „Gaja” – 73 punkty Sw@da x Niczos – „Lusterka” – 50 punktów Chrust – „Tempo” – 40 punktów Sonia Maselik Dominik Dudek Kuba Szmajkowski Daria Marx Janusz Radek Teo Tynsky Marien

Dlaczego to tak ważny plebiscyt? Jak czytamy na stronie Dziennika Eurowizyjnego:

Na pięć dotychczasowych edycji plebiscytu Nasz Faworyt PL fanom udało się trzykrotnie przewidzieć zwycięzcę preselekcji (2017- Kasia Moś, 2018- Gromee ft. Lukas Meijer, 2022- Krystian Ochman). Zwycięzcy naszych plebiscytów przegrywali selekcje w 2016 i 2023 roku – chodzi o Margaret i Janna. Za każdym razem wybuchał wtedy wielki skandal, a miłośnicy konkursu nie kryli oburzenia wynikami finału narodowego. Jak będzie w tym roku i jak zareagują na wyniki 14 lutego? Justyna Steczkowska zdaje się być murowaną faworytką, wygrywając niemal wszystkie zestawienia, ankiety i sondaże, jednak wciąż nie wiemy, jak głosować będą widzowie, którzy na co dzień konkursem się nie interesują.

Czy Justyna Steczkowska pojedzie na Eurowizję 2025?

Choć Justyna Steczkowska zdobyła najwięcej głosów w plebiscycie „Nasz Faworyt PL 25”, nie oznacza to jeszcze, że będzie reprezentować Polskę w Eurowizji 2025. Oficjalne polskie preselekcje odbędą się już 14 lutego (godzina 20:45, emisja w TVP 2), a decyzja o wyborze reprezentanta zależy tylko od wyników głosowania publiczności.

Zobacz także: Nagle wycofali się z Eurowizji! Fani konkursu nie mogą w to uwierzyć

Kim są pozostali faworyci?

Drugie miejsce zajęli Sw@da x Niczos z utworem „Lusterka”. To dynamiczna propozycja, która również zdobyła szerokie grono fanów. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Chrust z piosenką „Tempo” – ich brzmienie może przypaść do gustu osobom ceniącym alternatywne podejście do muzyki.

Czy Steczkowskiej uda się reprezentować Polskę po raz drugi?

Justyna Steczkowska zadebiutowała na Eurowizji w 1995 roku, reprezentując Polskę z utworem „Sama”. Wystąpiła jako pierwsza podczas finału w Dublinie, jednak zajęła 18. miejsce na 23 uczestników. Gdyby udało jej się wygrać polskie preselekcje, na scenie eurowizyjnej stanęłaby równo po 30 latach od swojego uczestnictwa!

W 2024 roku artystka wzięła udział w polskich preselekcjach do Eurowizji z piosenką „Witch-er Tarohoro”, decyzją jurorów zajęła wówczas drugie miejsce.

Za kogo Wy trzymacie kciuki?

Reklama

Zobacz także: Nie do wiary, co Steczkowska chce zrobić na preselekcjach do Eurowizji. "Tego jeszcze w Polsce nie widziałam"