Andrzej Piaseczny i nagranie z imprezy urodzinowej - o tym mówiliśmy długo!

Początek roku 2021 był bardzo specyficzny. Wszyscy mieliśmy za sobą pierwsze święta i sylwestra według nowych przepisów związanych z lockdownem. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne mnóstwo osób protestowało, a nastroje były, co najmniej mało przychylne władzy rządzącej. To właśnie na początku stycznia Nergal, obecny na przyjęciu urodzinowym Andrzeja Piasecznego opublikował nagrania z imprezy, na której nie zabrakło największych gwiazd, w tym Majki Jeżowskiej, wspaniałego wielkiego tortu, alkoholu i głośnego "Sto lat". W pewnym momencie na nagraniu usłyszeliśmy pamiętne już słowa...

- J***ć biedę! J***ć PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego

Dalej w filmikach pojawiały się kolejne wyśpiewywane przekleństwa. Choć nagrania szybko z sieci zniknęły, to jednak były jeszcze długo komentowane. Fani mieli mieszane uczucia co do tego, jak wyglądały urodziny Andrzeja Piasecznego, zaś niedługo później skończyła się współpraca artysty z TVP.