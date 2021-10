Beata Kozidrak wróciła na Instagram! Co napisała swoim fanom? 

Beata Kozidrak poinformowała wczoraj swoich fanów na Instagramie, że musi przerwać promocję swojej płyty z powodów zdrowotnych. Kozidrak napisała, że włożyła dużo serca w nową płytę, ale teraz musi o to serce zadbać. Właśnie pojawiło się nowe oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Beaty. Co jej dolega? Stan zdrowia Beaty Kozidrak. Kiedy artystka wróci na scenę? Przed chwilą na Instagramie Beaty Kozidrak pojawiło się oświadczenie jej managementu. Drodzy Fani, Beata jest po ostatnich badaniach . Nasza Artystka czuje sie dobrze. W jej imieniu dziękujemy za ogromna ilośc pozytywnej energii, którą od Was dostała poprzez wiadomości. Jednoczenie przepraszamy za informacje do ostatniej chwili , jednak jeszcze do dzisiejszych godzin porannych koncert stał pod znakiem zapytania. Po konsultacji z lekarzem, Beata jest w stanie dziś wystąpić dla Was w Białymstoku. Mimo osłabienia organizmu, znajdzie sile by nie zawieść swoich fanów oraz organizatorów tego dużego przedsięwzięcia jakim jest trasa Bingo tour, czytamy w oświadczeniu. Bardzo cieszymy się z tego, że Beata Kozidrak już dziś wróci na scenę. Przypominamy, że artystka właśnie wydała swoją solową płytę "B3", na której znajdują się piosenki podsumowujące ostatni ciężki okres w jej życiu czyli rozwód z Andrzejem Pietrasem. (Zobacz: Kocha czy nie kocha, czyli najczęstsze przyczyny rozwodu ). To bardzo osobista płyta, której pojawienie się na rynku ucieszyło fanów artystki. Wczorajsza informacja o problemach zdrowotnych Beaty wielu zmartwiła, ale teraz wydaje się, że wszystko wraca do normy. Pani Beacie życzymy szybkiego odzyskania sił oraz radzimy więcej odpoczynku! ZOBACZ: Beata Kozidrak miała myśli samobójcze?! Wypłynęły słowa nieopublikowanej jeszcze piosenki! Nowe oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Beaty Kozidrak...